Cristian Botgros, la un pas de moarte! Ce declarații a făcut nepotul maestrului Nicolae Botgros: „Nu-mi dădeau șanse”

Cristian Botgros, la un pas de tragedie! Nepotul maestrului Nicolae Botgros, salvat după două săptămâni de comă. Iată ce declarații a făcut tânărul!

La doar câteva săptămâni după ce întreaga lume artistică a fost zguduită de vestea că tânărul Cristian Botgros, nepotul marelui dirijor Nicolae Botgros, se află în comă, familia poate răsufla ușurată. Minunea s-a produs, iar artistul și-a revenit după o luptă crâncenă cu viața.

Ce declarații a făcut Cristian Botgros

Cristian s-a confruntat cu o problemă medicală gravă, o afecțiune a pancreasului care mocnea de ceva timp și care, într-un moment neașteptat, i-a pus viața în pericol.

Totul a început la mijlocul lunii septembrie, când o durere bruscă și intensă i-a străbătut corpul. În doar câteva ore, starea sa s-a agravat dramatic, iar familia a chemat ambulanța. Pe drumul spre spital, durerile au devenit insuportabile, iar organismul său a cedat. Medicii l-au stabilizat cu greu, dar, din cauza complicațiilor, Cristian a intrat în comă.

Nicolae Botgros, un simbol al muzicii populare românești, a fost devastat de starea nepotului său. Prietenii, colegii de breaslă și fanii s-au mobilizat și au trimis mesaje de susținere

„A fost o perioadă într-adevăr foarte grea, abia acum încep să o tălmăcesc și să îmi dau seama cât de dureros a fost pentru persoanele apropiate și pentru părinți, dar mă bucur că mă aflu acum aici, sunt bine, e primul meu concert după o lună de spital. Merg înainte cu capul sus.

Am citit mai multe ştiri, speculații, prostii şi lumea e rea, am citit comentariile. Nu poți să astupi gura lumii, fiecare își dă cu părerea cum consideră, dar oamenii neştiind situația oricum vorbesc prostii. Am avut o problemă cu pancreasul de mai demult, care nu mi-a dat de știre. Pe data de 13 septembrie m-a frânt o durere insuportabilă acasă. I-am spus lui tata: «Cheamă ambulanța că nu mai pot».

Pe drum spre spital s-a acutizat şi mai mult, am stat în comă două săptămâni, deci situaţia a fost foarte gravă. Nu-mi dădeau șanse la viață și printr-o minune, cu siguranţă a fost voia lui Dumnezeu, m-a reîntors. Pot să spun că am renăscut”, a transmis Cristi Botgros în cadrul unei emisiuni TV.

După 14 zile de incertitudine, organismul tânărului muzician a început să răspundă pozitiv tratamentelor. A fost un moment pe care familia îl numește astăzi o minune. Când s-a trezit, Cristian era slăbit, dar conștient și plin de recunoștință. Medicii i-au spus că recuperarea va fi de durată, dar șansele de revenire completă sunt bune.

„Cât am fost în Terapie Intensivă, deja conştient, până să ajung în secție, am stat tot timpul ăsta şi am meditat foarte mult. M-am gândit ce fac când ies. Deci un mod sănătos de viață, alimentație corectă, sport, mă axez pe sănătate, vreau să fac sport. Să merg înainte, să fiu lângă ai mei, să facem lucruri frumoase, să cântăm și așa mai departe. E o recuperare și mai urmează cu siguranță. Deci o dietă strictă, jumătate de an-un an, o lună-două cel puțin fără efort fizic”, a mai spus tânărul.

