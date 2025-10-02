Acasă » Știri » Nepotul lui Nicolae Botgros s-a trezit din comă! Ce diagnostic a primit Cristian

De: Denisa Iordache 02/10/2025 | 13:46
Cristian s-a trezit din comă și a transmis și primul mesaj, iar starea lui este într-o continuă îmbunătățire. Cu toate astea, nepotul lui Nicolae Botgros a primit un diagnostic crunt. Află în rândurile de mai jos!

Cristian a ieșit din comă, după o luptă grea. Nepotul celebrului dirijor suferă de ciroză pancreatică și trece prin momente dificile din cauza acestei boli.

Nepotul lui Nicolae Botgros s-a trezit din comă

Recent, el a dat semne că se simte mai bine: a reușit să bea singur apă și i-a strâns mâna bunicului său. Familia Botgros este acum mai fericită ca niciodată, după o perioadă plină de încercări.

Renumitul dirijor a vorbit despre aceste momente și a mărturisit că nepotul său a vrut să transmită și un mesaj orchestrei. Nicolae Botgros trăiește momente cu adevărat fericite de când a văzut că nepotul lui s-a trezit din comă.

„Eu acum vin de la spital. E prima zi când Cristi a băut apă singur, e prima zi când Cristi m-a apucat de mână și a zis să transmit salutări orchestrei. Este prima zi când noi avem o bucurie în suflet foarte mare, imens. Aș vrea ca toată lumea să cunoască, să știe, că Cristi a început să se simtă bine și nu numai, aș vrea ca toți copiii din lume să aibă sănătate, să nu știe niciodată de patul spitalului, să nu facă griji la părinți, să aibă bucurie în sufletul lor, să aibă o copilărie frumoasă, așa cum a avut-o Cristi în fața noastră, în fața mea, a lui Cornel, Liduța și Adrianei.

Medicii așa vorbesc întotdeauna „Noi lucrăm’. În momentul ăsta eu îi înțeleg ce înseamnă munca, lucru. Ei au o răbdare, ai și o rezervă. Ei lucrează cu rezervă, cu răbdarea, dar răbdarea lor este mare și aș vrea pe această cale să le mulțumesc la toți medicii care sunt în lume, pentru că medicul nostru este cântarea noastră. Noi cântăm pentru inima poporului, pentru a vindeca suflete mari și ei sunt la sufletul nostru ca să ne vindece, să ne ajute în momentele cele mai grele”, a spus Nicolae Botgros pentru Pro Tv Chișinău.

