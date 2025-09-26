Nicolae Botgros, prima REACȚIE după ce nepotul său a intrat în comă din cauza unei supradoze. Artistul e devastat de durere!

Nepotul celebrului Nicolae Botgros se luptă pentru viața sa, după ce a ajuns de urgență la spital, în urma unei supradoze cu substanțe interzise. Deși se află sub supraveghere medicală, starea de sănătate a tânărului nu pare să se îmbunătățească.

Cristian Botgros se află sub supraveghere medicală permanentă, medicii încercând să îi salveze viața. Fiul Adrianei Ochișanu cu fostul soț, Corneliu Botgros, a fost transportat de urgență la spital în stare critică, după ce a consumat substanțe interzise. Medicii i-au pus și un diagnostic dur: ciroză.

Nicolae Botgros, primele detalii despre viața nepotului său

În prezent, tânărul se află în comă, intubat pentru respirație asistată. Maestrul Nicolae Botgros a oferit și primele declarații despre nepotul său, confirmând că se află într-o stare gravă, fără a oferi prea multe detalii despre ce s-a întâmplat, de fapt, cu tânărul.

„Nepotul meu este în stare gravă. Eu nu vreau să vorbesc nimic. Nimic nu pot să spun acum, vă rog frumos…”, a spus maestrul Nicolae Botgros pentru realitatea.md.

Mama tânărului speră într-o minune și se roagă zi de zi ca fiul ei să depășească aceste momente grele și să își revină. Aceasta a postat în mediul online un mesaj sfâșietor pentru fiul său care se luptă pentru viață.

„Dragul meu Cristi,

Dacă ar fi să îți spun un singur lucru pe care să-l porți mereu în tine, iată-l: ești iubit mai mult decât pot luminile acestei lumi să arate, mai mult decât orice cuvinte pot să exprime. În fiecare bătaie a inimii mele, se află rugăciunea, speranța și dorința ca tu să fii fericit — să iubeşti cu aceeași măsură, să crești frumos, să-ți urmezi visurile şi să nu uiți niciodată cât de prețios ești.

Oriunde vei merge, oricât de înalt vei urca, să știi că aici — lângă mine — ai mereu un loc călduros, un refugiu, sprijin şi iubire neţărmurită. Îmi doresc pentru tine să nu îţi lipsească curajul, credința, sănătatea, prietenii adevărați și bucuria de a trăi. Îmi doresc să ai parte de iubire curată şi suflet frumos. Şi dacă vreodată vei cădea, aminteşte-ți că eu sunt aici, să te ridic, să te încurajez și să te iubesc mereu, necondiționat.

Mulțumesc că ești fiul meu, mulțumesc că sunt mama ta. Iar ceea ce simt pentru tine nu se va stinge niciodată. Te îmbrățișez cu toată dragostea mea, de aici până la stele şi chiar dincolo de ele.

Te iubesc,

Mama ta,

Adriana Ochișanu”, a transmis pe Facebook.

