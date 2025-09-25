Nepotul lui Nicolae Botgros, între viață și moarte după o supradoză. A primit și un diagnostic dur

Cristian Botgros, nepotul maestrului Nicolae Botgros, se luptă pentru viața sa după ce a fost internat în stare foarte gravă la spital. Tânărul ar fi consumat substanțe interzise și a fost diagnosticat cu o boală cumplită, fiind în comă, potrivit presei din Republica Moldova.

Cristian Botgros, fiul foștilor soți Adriana Ochișanu și Corneliu Botgros, se află internat în stare foarte gravă la spital, după ce ar fi intrat în supradoză în urma consumului de droguri. Medicii continuă să îi monitorizeze starea tânărului, însă prognosticul rămâne rezervat.

Nepotul lui Nicolae Botgros, în comă după o supradoză

Nepotul celebrului dirijor și violonist Nicolae Botgros se luptă pentru viața sa după ce a fost diagnosticat și cu o ciroză pancreatică, aflându-se în comă la spital. Medicii rămân rezervați în ceea ce privește șansa la viață a tânărului, iar zilele următoare sunt decisive pentru evoluția acestuia, potrivit Unimedia.

Adriana Ochișanu, mama tânărului a postat un mesaj emoționant în mediul online. Aceasta speră ca fiul său să depășească aceste momente dificile.

„Dragul meu Cristi,

Dacă ar fi să îți spun un singur lucru pe care să-l porți mereu în tine, iată-l: ești iubit mai mult decât pot luminile acestei lumi să arate, mai mult decât orice cuvinte pot să exprime. În fiecare bătaie a inimii mele, se află rugăciunea, speranța și dorința ca tu să fii fericit — să iubeşti cu aceeași măsură, să crești frumos, să-ți urmezi visurile şi să nu uiți niciodată cât de prețios ești.

Oriunde vei merge, oricât de înalt vei urca, să știi că aici — lângă mine — ai mereu un loc călduros, un refugiu, sprijin şi iubire neţărmurită. Îmi doresc pentru tine să nu îţi lipsească curajul, credința, sănătatea, prietenii adevărați și bucuria de a trăi. Îmi doresc să ai parte de iubire curată şi suflet frumos. Şi dacă vreodată vei cădea, aminteşte-ți că eu sunt aici, să te ridic, să te încurajez și să te iubesc mereu, necondiționat.

Mulțumesc că ești fiul meu, mulțumesc că sunt mama ta. Iar ceea ce simt pentru tine nu se va stinge niciodată. Te îmbrățișez cu toată dragostea mea, de aici până la stele şi chiar dincolo de ele.

Te iubesc,

Mama ta,

Adriana Ochișanu”, a transmis pe Facebook.

Două medicamente utilizate des de români pot fi periculoase. Specialiștii trag un semnal de alarmă: ”Este o problemă uriașă”