Două medicamente utilizate des de români pot fi periculoase. Specialiștii trag un semnal de alarmă: ”Este o problemă uriașă”

Medicamentele eliberate fără rețetă sunt percepute adesea ca fiind sigure și lipsite de riscuri, mai ales atunci când vorbim despre paracetamol și ibuprofen, două dintre cele mai utilizate substanțe pentru combaterea durerilor sau scăderea febrei. Totuși, specialiștii atrag atenția că tocmai accesibilitatea lor îi face pe mulți să ignore pericolele asociate administrării necorespunzătoare.

Paracetamolul și ibuprofenul sunt două medicamente comune, care se cumpără zilnic în farmaciile din România pentru tratarea durerilor, a răcelilor sau a altor afecțiuni minore. Deși sunt disponibile fără rețetă, ele nu sunt lipsite de riscuri. Dr. Dean Eggitt, medic generalist și director executiv al Doncaster Local Medical Committee, avertizează că aceste medicamente „simple” pot deveni fatale în doze greșite, iar paracetamolul, dacă este abuzat pe parcursul unei săptămâni, poate provoca afectări hepatice foarte grave.

„Toate aceste medicamente simple fără prescripție medicală se pot dovedi, de fapt, fatale în doze greșite – iar unele, cum ar fi paracetamolul, chiar într-o săptămână. Este o problemă uriașă, iar oamenii pur și simplu nu recunosc riscul”, a spus medicul potrivit Daily Mail.

Ibuprofenul, folosit frecvent pentru durere și inflamație, poate irita mucoasa stomacului când este administrat în doze mari și crește riscul de ulcer, complicație care în unele cazuri poate evolua până la peritonită. În plus, administrarea de analgezice în doze mari poate masca simptomele unei afecțiuni mai serioase, întârziind diagnosticul și tratamentul adecvat. Dr. Eggitt spune că evită el însuși analgezicele fără prescripție, subliniind că nu sunt o soluție neutră.

Cât de nociv poate fi paracetamolul

Paracetamolul este adesea perceput ca inofensiv tocmai pentru că este ușor accesibil, dar această familiaritate poate fi periculoasă. Respectarea dozei recomandate este esențială; chiar dacă nu depășeşti limita zilnică într-o singură administrare, repetarea excesivă pe mai multe zile poate conduce la supradozaj. Clinicienii observă cazuri de pacienți care ajung cu icter, semn de afectare hepatică severă cauzată de administrarea repetată a paracetamolului, uneori până la zece doze pe zi timp de o săptămână.

„Prea des vedem pacienți care se prezintă cu icter, un semn clar al afectării ficatului, declanșat de o supradoză întârziată, cazuri în care oamenii au luat chiar și zece doze de paracetamol pe zi, timp de o săptămână, depășind doza recomandată”, a mai spus medicul.

