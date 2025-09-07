Acasă » Știri » Monica Anghel, operată din nou! Cum se simte vedeta acum

Monica Anghel, operată din nou! Cum se simte vedeta acum

De: Andreea Stăncescu 07/09/2025 | 21:44
Monica Anghel, operată din nou! Cum se simte vedeta acum
Monica Anghel a fost operată la ambii ochi / FOTO: Facebook
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Monica Anghel a trecut recent prin două intervenții chirurgicale pentru implant de cristalin la ambii ochi, reușind să-și îmbunătățească semnificativ vederea. Operațiile s-au desfășurat cu succes, iar artista se simte bine și urmează cu strictețe tratamentul postoperator. 

Monica Anghel a trecut recent prin două intervenții chirurgicale la ambii ochi, fiind operată pe rând pentru a-și îmbunătăți vederea. După aceste intervenții, Monica Anghel se simte bine și respectă cu rigurozitate tratamentul postoperator. Artista a transmis fanilor săi un mesaj de optimism și mulțumire, subliniind că fiecare decizie medicală a fost luată cu scopul de a-i reda vederea și confortul vizual.

Cântăreața a povestit că, înainte de intervențiile chirurgicale, îi era teamă de anestezie și de procedură, însă totul a decurs perfect. În perioada de recuperare, vedeta trebuie să respecte câteva măsuri speciale. Nu are voie să se machieze timp de o lună, iar pe scenă este nevoită să poarte ochelari de soare din cauza luminilor puternice, pentru că ochii sunt încă sensibili și în proces de vindecare.

„Pe 2 septembrie m-a operat domnul doctor la ochiul stâng, deci sunt operată la ambii ochi. Sunt bine, totul este în grafic. Evident că urmez cu o strictețe fantastică tratamentul pentru că este spre binele meu. (… )Mie îmi era frică de anestezie, îmi era frică că o să văd cum se întâmplă…Nu am simțit nici anestezia, nu am simțit absolut nimic. Totul a fost perfect! Sunt foarte bine! Nu am voie să mă machiez timp de o lună de zile, pe scenă trebuie să port ochelari de soare pentru că luminile sunt puternice și ochii sunt  încă sensibili și în proces de vindecare. Ține și de mine să respect tot ceea ce am de făcut, am multe picături de pus în ochi dar sunt ordonată și cuminte!”, a declarat Monica Anghel pentru Click.ro.

Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...

Monica Anghel, mesaj pentru fani la scurt timp după operație

După ce ieșit din a doua operație pe care a avut-o, cântăreața a transmis un mesaj fanilor săi de pe rețelele de socializare. Monica Anghel a mărturisit că este foarte mulțumită de medicul pe care l-a avut și căruia îi mulțumește pentru întreaga dedicare.

„Astăzi am avut a doua operație de implant de cristalin, mai complexă, cu dioptrii speciale, iar profesionalismul și dedicarea lor au făcut ca totul să fie perfect. Vă sunt extrem de recunoscătoare. Am luat cea mai bună decizie!”, scria Monica Anghel pe rețelele de socializare, în urmă cu câteva zile.

CITEȘTE ȘI: Feli Donose, operată de urgență! Cântăreața și-a anulat toate concertele: „Mă durea foarte, foarte tare”

Anca Pandrea a ajuns, de urgență, la spital: ”Tremur și mi-e foarte frig!”

Tags:
Iți recomandăm
Cum a arătat Luna în timpul eclipsei totale sau ‘Luna sângerie’. Primele imagini
Știri
Cum a arătat Luna în timpul eclipsei totale sau ‘Luna sângerie’. Primele imagini
Mesaje de ‘La mulți ani!’ de Sfânta Maria! Trimite-le sărbătoriților o urare specială
Știri
Mesaje de ‘La mulți ani!’ de Sfânta Maria! Trimite-le sărbătoriților o urare specială
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru
Gandul.ro
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit...
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Prosport.ro
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Controversele din spatele sfințirii lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, canonizat duminică de Papa Leon XIV. Ce acuzații se aduc Vaticanului
Adevarul
Controversele din spatele sfințirii lui Carlo Acutis, „influencerul lui Dumnezeu”, canonizat duminică de...
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare...
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Prosport.ro
FOTO. Corina Caragea, răvăşitoare în costum de baie în Bora Bora
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Click.ro
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai....
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Digi 24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate...
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre traiul veșnic dintre Putin și Xi
Digi24
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre...
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
Promotor.ro
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce s-a prăbușit cu mașina de pe podul de pe Centura Capitalei. Ar fi suferit din dragoste
kanald.ro
El este bărbatul de 40 de ani care a murit ars de viu, după ce...
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă:
StirileKanalD
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de...
Cine este iubitul fiicei Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu? Acesta este un cunoscut actor, devenit de curând și tătic!
kfetele.ro
Cine este iubitul fiicei Maiei Morgenstern, Adrian Ciobanu? Acesta este un cunoscut actor, devenit de...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Unde se ducea Cristi, tânărul de 21 de ani mort în accidentul de la Budeasa. Rudele şi prietenii, în şoc
observatornews.ro
Unde se ducea Cristi, tânărul de 21 de ani mort în accidentul de la Budeasa....
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
go4it.ro
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Legenda care și-a vândut medaliile de aur olimpice și casa, ca să se mute definitiv din țară. Destinația spectaculoasă aleasă pentru a începe o nouă viață
Fanatik.ro
Legenda care și-a vândut medaliile de aur olimpice și casa, ca să se mute definitiv...
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui tenismen, de fapt
Fanatik.ro
De câte ori a fost căsătorit Ilie Năstase. Cine au fost femeile din viața marelui...
Elena Udrea a fost urmărită. Secretul din spatele pozelor ce-au schimbat cursul prezidențialelor: Le-au dat cu 3 zile înainte de vot
Capital.ro
Elena Udrea a fost urmărită. Secretul din spatele pozelor ce-au schimbat cursul prezidențialelor: Le-au dat...
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Plata în numerar vs plata pe card pentru pensii. Florin Manole: Nu obligăm pe nimeni, dar încurajăm a doua variantă
Capital.ro
Plata în numerar vs plata pe card pentru pensii. Florin Manole: Nu obligăm pe nimeni,...
Ce s-a ales de asasinii lui Escobar care au supraviețuit războiului cocainei
evz.ro
Ce s-a ales de asasinii lui Escobar care au supraviețuit războiului cocainei
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
Gandul.ro
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată...
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
as.ro
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3...
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a...
Mesaje pentru începutul noului an școlar 2025-2026. Idei de urări pentru elevi, profesori și părinți: „Să pornești cu încredere în acest nou capitol și să te bucuri de fiecare pas pe care îl faci spre cunoaștere. Succes!”
radioimpuls.ro
Mesaje pentru începutul noului an școlar 2025-2026. Idei de urări pentru elevi, profesori și părinți:...
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare din istoria tenisului românesc
Fanatik.ro
Ce avere are Simona Halep. Afacerile cu care a dat lovitura cea mai mare jucătoare...
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul s-a schimbat, însă care e adevărul?
Fanatik.ro
Anca Surdu dezvăluie cum se comportă Denis Alibec cu ea. Gigi Becali spunea că sportivul...
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum a arătat Luna în timpul eclipsei totale sau ‘Luna sângerie’. Primele imagini
Cum a arătat Luna în timpul eclipsei totale sau ‘Luna sângerie’. Primele imagini
Teodora de la Casa iubirii, ispitită din toate direcţiile! CANCAN.RO are detalii EXPLOZIVE despre idila ...
Teodora de la Casa iubirii, ispitită din toate direcţiile! CANCAN.RO are detalii EXPLOZIVE despre idila “secretă” cu Alin Simoiu. L-a “atacat” pe Instagram!
Bianca Pop, ispita care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro cash, momentul adevărului: cum i s-a ...
Bianca Pop, ispita care nu ieșea din casă fără 1.000 de euro cash, momentul adevărului: cum i s-a schimbat viaţa de când a plecat din România: „Mi-am alinat tristețea cu anumite vicii”
Bătălie crâncenă pentru marele premiu de la Exatlon! Dezvăluiri în premieră direct din Republica ...
Bătălie crâncenă pentru marele premiu de la Exatlon! Dezvăluiri în premieră direct din Republica Dominicană: “Competiția e foarte grea. Jucăm pe o ploaie torențială”
După ce Spike şi-a făcut iubită, Livia EX-Bordea primeşte lovitura de graţie de la fostul soţ! ...
După ce Spike şi-a făcut iubită, Livia EX-Bordea primeşte lovitura de graţie de la fostul soţ! Vrea să scape definitiv de urmele trecutului: “O bag unde îi place ei, în întuneric”
Mesaje de ‘La mulți ani!’ de Sfânta Maria! Trimite-le sărbătoriților o urare specială
Mesaje de ‘La mulți ani!’ de Sfânta Maria! Trimite-le sărbătoriților o urare specială
Vezi toate știrile
×