Monica Anghel, operată din nou! Cum se simte vedeta acum

Monica Anghel a trecut recent prin două intervenții chirurgicale pentru implant de cristalin la ambii ochi, reușind să-și îmbunătățească semnificativ vederea. Operațiile s-au desfășurat cu succes, iar artista se simte bine și urmează cu strictețe tratamentul postoperator.

Monica Anghel a trecut recent prin două intervenții chirurgicale la ambii ochi, fiind operată pe rând pentru a-și îmbunătăți vederea. După aceste intervenții, Monica Anghel se simte bine și respectă cu rigurozitate tratamentul postoperator. Artista a transmis fanilor săi un mesaj de optimism și mulțumire, subliniind că fiecare decizie medicală a fost luată cu scopul de a-i reda vederea și confortul vizual.

Cântăreața a povestit că, înainte de intervențiile chirurgicale, îi era teamă de anestezie și de procedură, însă totul a decurs perfect. În perioada de recuperare, vedeta trebuie să respecte câteva măsuri speciale. Nu are voie să se machieze timp de o lună, iar pe scenă este nevoită să poarte ochelari de soare din cauza luminilor puternice, pentru că ochii sunt încă sensibili și în proces de vindecare.

„Pe 2 septembrie m-a operat domnul doctor la ochiul stâng, deci sunt operată la ambii ochi. Sunt bine, totul este în grafic. Evident că urmez cu o strictețe fantastică tratamentul pentru că este spre binele meu. (… )Mie îmi era frică de anestezie, îmi era frică că o să văd cum se întâmplă…Nu am simțit nici anestezia, nu am simțit absolut nimic. Totul a fost perfect! Sunt foarte bine! Nu am voie să mă machiez timp de o lună de zile, pe scenă trebuie să port ochelari de soare pentru că luminile sunt puternice și ochii sunt încă sensibili și în proces de vindecare. Ține și de mine să respect tot ceea ce am de făcut, am multe picături de pus în ochi dar sunt ordonată și cuminte!”, a declarat Monica Anghel pentru Click.ro.

Monica Anghel, mesaj pentru fani la scurt timp după operație

După ce ieșit din a doua operație pe care a avut-o, cântăreața a transmis un mesaj fanilor săi de pe rețelele de socializare. Monica Anghel a mărturisit că este foarte mulțumită de medicul pe care l-a avut și căruia îi mulțumește pentru întreaga dedicare.

„Astăzi am avut a doua operație de implant de cristalin, mai complexă, cu dioptrii speciale, iar profesionalismul și dedicarea lor au făcut ca totul să fie perfect. Vă sunt extrem de recunoscătoare. Am luat cea mai bună decizie!”, scria Monica Anghel pe rețelele de socializare, în urmă cu câteva zile.

CITEȘTE ȘI: Feli Donose, operată de urgență! Cântăreața și-a anulat toate concertele: „Mă durea foarte, foarte tare”

Anca Pandrea a ajuns, de urgență, la spital: ”Tremur și mi-e foarte frig!”