Feli Donose, operată de urgență! Cântăreața și-a anulat toate concertele: „Mă durea foarte, foarte tare”

Probleme pentru artista Feli Donose. Cântăreața a fost nevoită să își anuleze concertele din acest weekend, pentru că ajuns de urgență la spital. Vedeta s-a confruntat cu stări de rău, a cerut ajutorul specialiștilor, însă nu se aștepta să ajungă chiar pe masa de operație. Ce s-a întâmplat cu Feli?

Ultimele zile au fost destul de grele pentru Feli Donose. Se pare că aceasta s-a confruntat cu unele probleme de sănătate, iar în cele din urmă a ajuns pe mâinile medicilor. Situația a fost serioasă, iar cadrele medicale au decis să o opereze de urgență.

Feli Donose, pe masa de operație

Recent, Feli și-a îngrijorat fanii din mediul online. Aceasta a apărut pe patul de spital și le-a mărturisit acestora ce s-a întâmplat cu ea. Cântăreața s-a prezentat la spital, după ce a resimțit durei puternice în zona abdominală. Deși inițial credea că problema o să se rezolve rapid, se pare că nu a fost așa.

După ce au consulat-o, cadrele medicale au decis că situația artistei necesită o intervenție rapidă, iar Feli a ajuns pe masa de operație. Intervenția chirurgicală a decurs bine, iar de pe patul de spital cântăreața și-a anunțat fanii că se află în proces de recuperare, iar starea sa medicală nu îi permite să își onoreze concertul programat în weekend, la Zilele Orașului Sinaia.

„Bună dimineața, prietenii mei de pe Insta’! Fac acest story aparent dramatic din spital. Am venit de urgență ieri la un control pentru că mă durea foarte, foarte tare în partea dreaptă și până la urmă a trebuit să stau și să mă operez. Asta înseamnă că la Sinaia, mâine, nu voi putea cânta, din păcate, pentru că nu funcționez fizic…Dar Sinaia, dacă ți-s dragă, promit să vin și să revin cât mai repede”, a spus artista.

Feli nu a precizat exact cu ce problmă s-a confruntat, însă și-a îndemnat fanii să aibă grijă de sănătatea lor. Artista le-a spus în special femeilor să nu uite de controale regulate și să fie atente la semnalele corpului.

„Aveți grjă de sănătate că you never know… În special fetele, mergeți la controale, aveți grijă de voi”, a mai spus cântăreața, în mediul online.

