Suferința cumplită prin care a trecut Feli Donose. Cum i-a ascuns fiicei sale drama pe care o trăia

Când a venit vorba să îi explice fetiței sale, Nora, despre despărțire, Feli Donose a optat pentru o abordare adecvată vârstei acesteia. Artista a menționat că primele luni au fost extrem de dificile, iar întrebările Norei legate de motivul pentru care familia nu mai putea fi împreună au fost foarte greu de gestionat.

„Eu i-am spus fetiței. I-am explicat foarte frumos despărțirea. I-am spus sub formă de poveste pentru că are o imaginație bogată. I-am spus cum ne-am cunoscut, i-am făcut un curs firesc al vieții. Și i-am spus că într-o zi ne-am dat seama că ne certam foarte des și nu am mai fost fericiți împreună. Așa că am ales să ne despărţim și să rămânem doar prieteni, dar mai ales părinții ei.

A fost greu la început, în primul an. A fost greu și pentru mine. Dacă mergea în Constanța, în vizită la tatăl ei, întreba de ce nu m-am născut și eu acolo ca să locuim toți trei. Sau invers, de ce nu s-a născut tatăl ei în București să locuim aici. Am început să fiu mai fermă și când întreba de ce nu mai sunt soția tatălui ei îi spuneam că nu îl iubesc ca pe un bărbat, ci ca pe un prieten.

I-am spus că niciodată iubita lui tati nu va fi mama ei și iubitul mamei nu va fi tatăl ei. Mama și tata sunt unii singuri. Și acum înțelege. Nu mă simt pregătită să îi spun că nu simt că mai vreau acum copii. Îmi doream foarte mult să adopt”, a mai precizat artista.

Feli iubește din nou

După despărțirea de tatăl fetiței sale, Feli Donose a început o nouă relație. Artista se simte acum mai fericită ca niciodată și trăiește o poveste de dragoste frumoasă alături de noul său partener.

„E un om care m-a făcut să înțeleg că iubirea nu-i cu am trecut de fluturi în stomac. Vezi că ni se potrivește cumva piesa asta, chiar dacă nu e despre el, e scrisă acum doi ani de zile. Iubirea e așezată. E o treabă ca să zicem așa, în care eu mă simt protejată, înțeleasă și mă simt ca atunci cum mă simt când sunt singură.

N-am nicio jenă să mă manifest cum simt. Dacă sunt furioasă pot să spun „Nu vreau, lasă-mă’. Nu contează (n.r. – din ce zonă a țări este iubitul ei). Ideea este că e un om așezat, care pe mine mă ajută și mă mir că mă suportă și chiar îmi puneam întrebarea la un moment dat: „Suntem de jumătate de an împreună și eu nu mă cert cu băiatul ăsta’. Da, prietenele mele care au relații normale și sănătoase zic: „Felicia, asta e o relație normală”, a mărturisit Feli în cadrul unei emisiuni radio.

