Cum se înțelege Feli Donose cu noul ei iubit: „Nu sunt chiar atât de...”. Artista s-a despărțit de tatăl fetiței ei după 5 ani

Feli a trăit o frumoasă poveste de iubire alături de tatăl fetiței ei, însă au ales de ceva vreme să meargă pe drumuri separate. Chiar vedeta anunța despărțirea pe rețelele de socializare, unde nu voia să dezvăluie și adevăratul motiv al rupturii. Lucrurile s-au așezat treptat și iată că fericirea și-a făcut loc, din nou, în viața cântăreței. Are o nouă relație și este în culmea fericirii de când l-a întâlnit pe bărbatul de lângă ea. Simte că totul merge ca pe roate și că este numai lapte și miere în povestea ei de iubire. Ce spune despre noul ei partener?

„Sunt bine, am ieșit în lume. Am avut o perioadă aglomerată, dar sunt o femeie independentă și îmi fac programul cum vreau eu. Foarte multă lume mă întreabă cum sunt și sunt bine, lucrurile se așează în viața fiecăruia așa cum trebuie și la momentul potrivit. Până acum, e bine. Da, am avut un moment de sensibilitate și de deschidere în care am spus asta (n.r. că este într-o nouă relație). E bine, nu știu ce să spun altceva”, a dezvăluit artista, în emisiunea lui Cristi Brancu.