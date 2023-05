Apariție rară a celebrei Feli Donose! Ce s-a întâmplat în viața artistei: „Cea mai mare frică e să nu mor așa!”

Feli Donose nu bifează prea des prezențe la evenimentele mondene, dar și când o face, iese show cu adevărat! La fel s-a întâmplat și în interviul exclusiv, acordat de artistă pentru CANCAN.RO. După o lungă perioadă de absență, vedeta a decis să se deschidă și să povestească, în amănunt, cele mai noi întâmplări din viața de persoană publică. Mai mult, interpreta a devenit sensibilă vorbind despre temerile sale, precum și despre viața de mamă a Norei Luna.

Discursul emoționant al lui Feli survine pe fondul celor mai recente evenimente pe care vedeta le traversează. Fosta concurentă de la „Te cunosc de undeva!” a trecut recent prin separarea de tatăl fetiței sale. Acest fapt și-a pus amprenta asupra parcursului său artistic, recunoaște Feli!

( NU RATA: BOMBA FINALULUI DE AN! FELI DONOSE ȘI TATĂL FETIȚEI SALE S-AU DESPĂRȚIT: ”AM HOTĂRÂT DE COMUN ACORD” )

CANCAN.RO: Sunt la această publicație doi ani, aproape, nu te-am văzut la niciun eveniment până acum. De ce nu te văd la evenimente, Feli?

Feli Donose: Sunt mai sălbatică, am un nivel de anxietate mai mare și mai răruț că-i mai drăguț pentru mine. Se simte că devin tot mai sălbatică, se pare că-mi place și ratez chestii, dar o să mă vezi mai des.

CANCAN.RO: Cum este posibil, pentru un artist care cântă în fața a mii de oameni, încă să mai aibă anxietate?

Feli Donose: Cred că e simplu și normal până la urmă. Dincolo de rolul de artist ești om. Și atunci când ești pe scenă te transformi în această persoană care e de neatins. Dar ești, totuși, Feli omul, așa cum și Smiley este Smiley omul. Și atunci mi se întâmplă foarte des să nu pot să pun scutul ăsta de «acum sunt vedetă», pentru că eu oricum mă comport ca acasă. Doar că fricile astea, în acest gen de evenimente cu multă lume, le țin cu greu în frâu. Dar vreau să fac ceva nou și vreau să și ies.

CANCAN.RO: Ai vorbit acum despre anxietate, deci urmează să te întreb care este cea mai mare frică din viața ta?

Feli Donose: O să intrăm într-o zonă neagră. Cea mai mare frică a mea este să nu mor înecată, că nu știu să înot. Dar o am pe Nora Luna care nu trebuie să știe fricile mele și atunci când sunt cu ea trebuie să fiu puternică. Tot timpul îi zic «tu nu ai fricile mele, tu ești cea mai curajoasă, cea mai puternică, cea mai bună».

( CITEȘTE ȘI: FELI DONOSE, MESAJ NEAȘTEPTAT ÎN MEDIUL ONLINE. CU CE PROBLEME SE CONFRUNTĂ ARTISTA )

CANCAN.RO: Pe plan muzical ce se mai întrevede?

Feli Donose: Am avut o perioadă în care am lansat piese mai rar, pentru că așa am simțit, m-am focusat foarte tare pe viața mea personală, pe capul meu, pe inima mea. Trebuia sa lansăm undeva la începutul lunii mai, dar ne-am răzgândit, chestii din astea de management și de strategie, că viața de artist nu este numai despre a scrie.

Este și despre artist, suflet, dar o să lansăm pe la finalul lunii mai următorul single. Dar nu am planuri, nu am din astea, să spun că «lansăm multă muzică, avem multe surprize pentru voi», pentru că eu sunt omul momentului. Eu dau muzica oricum, pentru că e făcută să fie împărțită cu lumea, nu trebuie dată strategic. Doar că am avut eu o perioadă în care am simțit să stau mai în căsuța mea.

CANCAN.RO: Dar viața personală afectează viața profesională?

Feli Donose: Bineînțeles, afectează și viața profesională viața personală, pentru că ele dacă nu sunt împletite, în echilibru, nu prea merge treaba.

( ACCESEAZĂ ȘI: FELI DONOSE A CÂNTAT PENTRU DOAR CÂȚIVA OAMENI, PE SCENA TÂRGULUI DE CRĂCIUN DIN PLOIEȘTI. IMAGINILE AU DEVENIT VIRALE! )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.