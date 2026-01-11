Acasă » Știri » De ce s-au aruncat de la etajul 9 cei doi români din Spania. S-a aflat motivul real pentru care fata de 13 ani și băiatul de 20 și-au luat viața

De ce s-au aruncat de la etajul 9 cei doi români din Spania. S-a aflat motivul real pentru care fata de 13 ani și băiatul de 20 și-au luat viața

De: Andreea Stăncescu 11/01/2026 | 21:18
Doi tineri români din Spania și-au pus capăt vieții într-un gest tragic, determinat de opoziția familiilor lor față de relația lor. Fata avea doar 13 ani, iar băiatul 20, motiv pentru care părinții au încercat să îi despartă. Relația lor interzisă a escaladat într-o tragedie care a șocat comunitatea locală.

Înainte de tragedie, cei doi au parcurs aproximativ șapte kilometri până în Laredo, unde s-au oprit într-un bar și se pare că acolo au decis să își pună capăt vieților. Ulterior, s-au deplasat în Logroño și au căutat un șantier în construcție, aflat la doar 10 minute de locuința părinților fetei, unde s-a produs drama.

Aproape de miezul nopții, tânărul a intrat cu mașina pe șantier, rupând gardurile și oprindu-se printre cărămizi și materiale de construcție. Autoturismul a fost abandonat cu ușile deschise, farurile aprinse și motorul pornit, iar cei doi au urcat pe scările clădirii până la etajul nouă, de unde s-au aruncat în gol.

Cei doi nu au putut fi salvați

Sistemul de supraveghere al șantierului a declanșat alarma imediat ce au intrat, iar polițiștii și medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru a-i salva. Analiza cadavrelor a arătat că niciunul dintre corpurile celor doi tineri nu prezenta urme de violență, confirmând ipoteza anchetatorilor că a fost vorba de o sinucidere. În plus, se știe că familia fetei raportase dispariția acesteia cu câteva ore înainte de tragedie, semnalând gravitatea situației.

Cazul a stârnit emoție și consternare, fiind un exemplu tragic al consecințelor opoziției familiale în relațiile adolescente. Ancheta continuă, iar autoritățile păstrează confidențialitatea imaginilor surprinse de camerele de supraveghere, pentru a respecta intimitatea victimelor și a familiilor acestora.

CITEȘTE ȘI: Doliu în showbiz! Un cunoscut chef a murit după o luptă lungă cu o boală grea

Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava

