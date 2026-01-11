Acasă » Știri » Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Artista, internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava

De: Alina Drăgan 11/01/2026 | 14:21
Sofia Vicoveanca a suferit un infarct! Îndrăgita artistă de muzică populară, în vârstă de 84 de ani, a ajuns de urgență pe mâinile medicilor. Totul s-a întâmplat noaptea trecută, iar în prezent cântăreața este internată la Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Care este starea acesteia?

Sofia Vicoveanca a suferit un infarct miocardic în noaptea de sâmbătă spre duminică și a fost transportată la spital în jurul orei 4:00 dimineața. Medicii au intervenit rapid și au decis internarea de urgență.

Din primele informații se pare că în prezent cântăreața este stabilă clinic, dar familia a cerut discreție în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, dr. Tiberius Brădățan, a vorbit despre starea artistei.

„Pacienta este stabilă clinic. Familia a solicitat discreție în ceea ce privește diagnosticul și tratamentul, motiv pentru care nu putem oferi detalii suplimentare despre afecțiunea medicală”, a declarat dr. Tiberius Brădățan.

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, artista ar fi început să se simtă rău în cursul nopții, iar starea ei s-ar fi agravat rapid. Se pare că în cazul cântăreței intervenția rapidă a fost esențială.

Sofia Vicoveanca a suferit un infarct /Foto: Social media

Sofia Vicoveanca, una dintre artistele iubite de români

Sofia Vicoveanca este un simbol al muzicii populare românești, iar cariera sa se întinde pe mai bine de șase decenii. Chiar și la vârsta de 84 de ani, artista este cap de afiș, iar în vara ce a trecut a avut numeroase concerte. La fiecare dintre ele cântă live și ridică publicul în picioare.

„Eu fac show cam două ore, la un eveniment. Cânt vreo 3 piese, apoi îmi mai odihnesc vocea, mai iau câte o pauză, de câteva minute, povestindu-le spectatorilor lucruri vesele din trecut, din viața mea, ca să-i amuz. Le recit și poezii scrise de mine.

Vocea trebuie să se mai și odihnească. Iar între spectacole fac pauze și de câteva zile. Eu nu fac playback, cânt pe bune, să știți! Am de cântat, vara asta, nu și pe Litoral, deocamdată! Este vară, este cald, dar nu mănânc înghețată și nu beau rece, îmi protejez vocea”, declara Sofia Vicoveanca, în urmă cu doar câteva luni.

Am aflat care este plăcerea lui “vinovată”, la 49 de ani. Vedeta pe care nu te așteptai să o vezi într-un magazin cu jucării

Irinel Columbeanu a recunoscut motivul pentru care s-a pocăit. Acum totul este clar

