Doliu în lumea medicală! A murit Eugen Brătucu

De: Alina Drăgan 26/02/2026 | 22:06
Prof. Dr. Eugen Brătucu s-a stins din viață /Foto: Facebook

Zi de doliu în lumea medicală din România! Colegiul Medicilor din Municipiul București anunță trecerea în neființă a Prof. Dr. Eugen Brătucu. Anunțul trist al decesului a fost făcut public în urmă cu puțin timp, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă în mediul online.

Încă o veste tristă în lumea medicală din România. Eugen Brătucu, doctor și profesor de chirurgie, a decedat. Anunțul cutremurător a fost făcut public în urmă cu puțin timp de Colegiul Medicilor din Municipiul București.

Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, Colegiul Medicilor din Municipiul București transmite condoleanțe familiei lui Eugen Brătucu, unul dintre cei mai îndrăgiți profesori de chirurgie.

„Colegiul Medicilor din Municipiul București transmite condoleanțe familiei Prof. Dr. Eugen Brătucu, profesor de chirurgie, mentor pentru generații întregi de medici, un membru dedicat al comunității medicale din România.

Prin profesionalism, devotament și contribuțiile remarcabile la dezvoltarea medicinei, Domnul Prof. Dr. Eugen Brătucu a influențat profund atât pacienții, cât și colegii din întreaga țară, fiind un reper de profesionalism.

Gândurile noastre se îndreaptă cu profundă compasiune către familia îndurerată, prieteni și colegi. Transmitem sincere condoleanțe tuturor celor care l-au cunoscut și prețuit. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, este mesajul transmis de Colegiul Medicilor din Municipiul București.

Prof. Dr. Eugen Brătucu lasă în urmă o carieră impresionantă. Eugen Brătucu a fost medic primar chirurg încă din anul 1981, dedicându-și întreaga viață salvării de vieți și managementului sanitar. În anul 1990, acesta a fost numit șef al Secției de Chirurgie din cadrul Spitalului Clinic Caritas din București, unitate medicală pe care a condus-o din postura de director în perioada 1999-2005.

Mai apoi, medicul și-a continuat activitatea la Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” din Capitală, unde a ocupat funcția de medic șef de secție la Chirurgie 1. Pe lângă activitatea din spital, Eugen Brătucu a format generații întregi de medici, insuflându-le nu doar rigoarea actului medical, ci și respectul față de pacient, etica profesională și responsabilitatea față de profesie.

El a activat și ca profesor universitar în cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” și a deținut funcția de prodecan al Facultății de Medicină. De asemenea, în calitate de doctor în științe medicale a publicat o vastă serie de articole științifice centrate pe chirurgia oncologică.

Doliu în lumea fotbalului! A murit Ilhan Mustafa, fostul jucător legendar de la Farul Constanța

Marian Spânu, jandarmul de 40 de ani care s-a prăbușit în timp ce patrula, a fost înmormântat cu onoruri militare

