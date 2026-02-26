Pentru fiecare câștigător de la strălucitoarea ceremonie a Premiilor Oscar există un mic grup de nominalizați dezamăgiți, care zâmbesc elegant în momentul anunțării laureatului acceptă resemnați situația.

Și dacă mulți actori au fost nominalizați de multe ori și nu au câștigat premiul, poate unul dintre cei mai cunoscuți este un actor legendar, cunoscut pentru zecile sale de roluri și considerat unul dintre cele mai mari nume ale teatrului și cinematografiei.

În vârstă de 86 de ani și cu 135 de filme la activ, actorul a fost nominalizat de două ori la Premiile Oscar, dar nu a câștigat niciodată prestigioasa statuetă.

Actorul legendar care nu a câștigat niciodată un Oscar

Deși a jucat în două dintre cele mai populare și de succes francize din istoria cinematografiei, în rolul lui Gandalf în trilogia „Stăpânul Inelelor”, regizată de Peter Jackson, și în rolul lui Magneto în filmele X-Men, Sir Ian McKellen nu a câștigat niciodată un premiu Oscar.

Totuși, Sir Ian McKellen, căci despre el este vorba, a avut câteva nominalizări; în 1999, pentru rolul principal în filmul biografic Zei și Monștri (dar a fost învins de italianul Roberto Benigni pentru rolul său din La vita è bella). Apoi, în 2002, a fost în cursa pentru cel mai bun actor în rol secundar pentru Frăția Inelului, dar, din păcate pentru el, premiul i-a revenit compatriotului său britanic Jim Broadbent pentru rolul său din filmul biografic Iris, scrie BBC.

Actorul britanic a descris ulterior cât de semnificativă ar fi fost câștigarea premiului, declarând: „Aveam un bilețel în buzunar pe care scria: Doamnelor și domnilor, sunt mândru să fiu primul actor homosexual care primește acest premiu. Ei bine, a trebuit să-l pun înapoi în buzunar”, a povestit legendarul actor.

Cariera lui a început pe scenă, în teatru, unde a devenit rapid un nume respectat. A jucat în numeroase piese de Shakespeare, iar talentul său i-a adus recunoaștere internațională. În cinema, publicul larg îl cunoaște mai ales pentru rolul vrăjitorului Gandalf din trilogia The Lord of the Rings și pentru personajul Magneto din seria X-Men. De-a lungul carierei, Ian McKellen a fost nominalizat la premiile Oscar și a câștigat numeroase distincții importante pentru teatru și film. Este apreciat nu doar pentru talentul său, ci și pentru eleganța și forța cu care își interpretează personajele.

CITEȘTE ȘI:

Premiile BAFTA 2026 | Cine sunt nominalizații pentru fiecare categorie. Leonardo DiCaprio a egalat un record important

Natalie Portman, critici dure la adresa Premiilor Oscar 2026. Ce le reproșează organizatorilor