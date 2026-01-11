Irinel Columbeanu a recunoscut motivul pentru care s-a pocăit. Acum totul este clar

S-a aflat motivul pentru care Irinel Columbeanu s-a pocăit și a fost botezat în altă religie! Fostul om de afaceri a făcut acest pas înainte de sărbători. Columbeanu a uimit pe toată lumea când a trecut de la religia ortodoxă la cea baptistă.

Irinel Columbeanu și-a dorit un nou început spiritual și, ca totul să fie ca la carte, s-a botezat din nou. Acum citește Biblia și se roagă mai mult. În plus, e vizitat tot mai des de „frați”, apropiații cu care împarte aceeași religie.

Vestea botezului lui Irinel Columbeanu a picat ca un trăsnet. Afaceristul care dădea cândva petreceri luxoase cu multe fete și alcool a pornit pe alt drum. S-a botezat la 68 de ani, vrând parcă să se depărteze de un trecut în care nu se mai regăsea.

„Fraților, e monumental! Se botează Irinel Columbeanu. Își dă viața lui Hristos. Mi se pare monumental, gândiți-vă că a câștigat totul. E cea mai importantă decizie din viața lui. Decizia asta, de a-l primi pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui”, a spus Robert Grecu pe TikTok.

De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu a explicat de ce a luat această decizie. El susține că a primit un semn de sus, chiar când se afla la azil. De atunci, nimic nu a mai fost la fel.

„Am auzit glasul Domnului, când am ajuns într-un azil de bătrâni, unde am primit mesajul Său, care îmi spunea că El trebuie să fie la volanul vieții mele. Acest lucru m-a determinat să vin printre voi, frații și surorile mele, și să încerc să parcurg pașii necesari pentru a fi botezat”, spune Columbeanu.

Ce face Irinel Columbeanu la azil după ce s-a botezat

Acum, Irinel Columbeanu are un alt ritual. Și-a întors fața către credință și se simte împăcat. Părăsește rar azilul, și atunci doar pe semnătura persoanei care îl preia, dar nu mai e atras de mondenități. Povestea pe care a trăit-o înainte pare astăzi desprinsă dintr-o carte.

„Stă la căldurică și citește Biblia, a mai fost vizitat de cei de la biserica unde s-a botezat, primește vizitele lor, ei îi mai citesc din Biblie. Acum, că este foarte frig afară, nu prea iese din azil. A suferit trei AVC-uri, în trecut, și nu se expune la frig. Oricum, nu are voie să plece din azil decât pe semnătura persoanei care-l ia. Și fiica lui, Irinuca, trebuie să semneze și când îl ia și când îl aduce înapoi, așa este regulamentul și trebuie respectat de oricine, chiar și de rudele lui”, a spus Ion Cassian, patronul azilului unde locuiește Irinel Columbeanu.

