Acasă » Știri » Irinel Columbeanu a recunoscut motivul pentru care s-a pocăit. Acum totul este clar

Irinel Columbeanu a recunoscut motivul pentru care s-a pocăit. Acum totul este clar

De: Simona Tudorache 11/01/2026 | 13:02
Irinel Columbeanu a recunoscut motivul pentru care s-a pocăit. Acum totul este clar
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

S-a aflat motivul pentru care Irinel Columbeanu s-a pocăit și a fost botezat în altă religie! Fostul om de afaceri a făcut acest pas înainte de sărbători. Columbeanu a uimit pe toată lumea când a trecut de la religia ortodoxă la cea baptistă.

Irinel Columbeanu și-a dorit un nou început spiritual și, ca totul să fie ca la carte, s-a botezat din nou. Acum citește Biblia și se roagă mai mult. În plus, e vizitat tot mai des de „frați”, apropiații cu care împarte aceeași religie.

Vestea botezului lui Irinel Columbeanu a picat ca un trăsnet. Afaceristul care dădea cândva petreceri luxoase cu multe fete și alcool a pornit pe alt drum. S-a botezat la 68 de ani, vrând parcă să se depărteze de un trecut în care nu se mai regăsea.

„Fraților, e monumental! Se botează Irinel Columbeanu. Își dă viața lui Hristos. Mi se pare monumental, gândiți-vă că a câștigat totul. E cea mai importantă decizie din viața lui. Decizia asta, de a-l primi pe Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui”, a spus Robert Grecu pe TikTok.

De ce s-a pocăit Irinel Columbeanu

Irinel Columbeanu a explicat de ce a luat această decizie. El susține că a primit un semn de sus, chiar când se afla la azil. De atunci, nimic nu a mai fost la fel.

„Am auzit glasul Domnului, când am ajuns într-un azil de bătrâni, unde am primit mesajul Său, care îmi spunea că El trebuie să fie la volanul vieții mele. Acest lucru m-a determinat să vin printre voi, frații și surorile mele, și să încerc să parcurg pașii necesari pentru a fi botezat”, spune Columbeanu.

Ce face Irinel Columbeanu la azil după ce s-a botezat

Acum, Irinel Columbeanu are un alt ritual. Și-a întors fața către credință și se simte împăcat. Părăsește rar azilul, și atunci doar pe semnătura persoanei care îl preia, dar nu mai e atras de mondenități. Povestea pe care a trăit-o înainte pare astăzi desprinsă dintr-o carte.

„Stă la căldurică și citește Biblia, a mai fost vizitat de cei de la biserica unde s-a botezat, primește vizitele lor, ei îi mai citesc din Biblie. Acum, că este foarte frig afară, nu prea iese din azil. A suferit trei AVC-uri, în trecut, și nu se expune la frig. Oricum, nu are voie să plece din azil decât pe semnătura persoanei care-l ia. Și fiica lui, Irinuca, trebuie să semneze și când îl ia și când îl aduce înapoi, așa este regulamentul și trebuie respectat de oricine, chiar și de rudele lui”, a spus Ion Cassian, patronul azilului unde locuiește Irinel Columbeanu.

Citește și: Când galbenul era culoarea iubirii. Anna Lesko și Irinel Columbeanu, acum 20 de ani. O poveste cu bani, stil discutabil și multă pasiune moldovenească

Citește și: Ce obligație are Irina Columbeanu la fiecare ieșire cu tatăl ei, Irinel: „Este majoră, are 18 ani, are acest drept”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Top 4 zodii care aduc magie în viața celorlalți. Prezența lor schimbă atmosfera fără efort
Știri
Top 4 zodii care aduc magie în viața celorlalți. Prezența lor schimbă atmosfera fără efort
Cât l-a costat pe Lino Golden cererea în căsătorie pe ecranele din New York! Și-a impresionat complet viitoarea soție și nu s-a uitat la bani
Știri
Cât l-a costat pe Lino Golden cererea în căsătorie pe ecranele din New York! Și-a impresionat complet viitoarea…
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime de până la -10 grade
Mediafax
Meteo București: Strat de zăpadă de până la 15 cm și temperaturi minime...
Sute de români au aderat la o nouă sectă după ce un așa zis pastor i-a convins că poate să-i vindece de cancer. Ce spun reprezentanții Guvernului
Gandul.ro
Sute de români au aderat la o nouă sectă după ce un așa...
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
De la Trezoreria SUA la București. Americanul care trăiește în România cu un buget infim: „Am vândut tot ca să mă mut aici”
Adevarul
De la Trezoreria SUA la București. Americanul care trăiește în România cu un...
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea în următorii ani
Mediafax
33 de plaje dintre cele mai vizitate din sudul Mediteranei ar putea dispărea...
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Click.ro
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A...
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Digi 24
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din...
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Digi24
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
Promotor.ro
Cum ar putea arăta Dacia C-Neo: spaniolii publică primele randări ale noului break
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Arma sovietică TM-62, veche de peste 60 de ani, reinventată cu ajutorul dronelor
go4it.ro
Arma sovietică TM-62, veche de peste 60 de ani, reinventată cu ajutorul dronelor
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Sute de români au aderat la o nouă sectă după ce un așa zis pastor i-a convins că poate să-i vindece de cancer. Ce spun reprezentanții Guvernului
Gandul.ro
Sute de români au aderat la o nouă sectă după ce un așa zis pastor...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Top 4 zodii care aduc magie în viața celorlalți. Prezența lor schimbă atmosfera fără efort
Top 4 zodii care aduc magie în viața celorlalți. Prezența lor schimbă atmosfera fără efort
Am aflat care este plăcerea lui “vinovată”, la 49 de ani. Vedeta pe care nu te așteptai să o ...
Am aflat care este plăcerea lui “vinovată”, la 49 de ani. Vedeta pe care nu te așteptai să o vezi într-un magazin cu jucării
Cât l-a costat pe Lino Golden cererea în căsătorie pe ecranele din New York! Și-a impresionat complet ...
Cât l-a costat pe Lino Golden cererea în căsătorie pe ecranele din New York! Și-a impresionat complet viitoarea soție și nu s-a uitat la bani
Lino Golden se căsătorește cu Diana! A pregătit o cerere în căsătorie extrem de romantică și ...
Lino Golden se căsătorește cu Diana! A pregătit o cerere în căsătorie extrem de romantică și un inel de logodnă pe măsură
De ce poartă Nick dispozitivul negru tot timpul pe nas. Telespectatorii Power Couple s-au întrebat ...
De ce poartă Nick dispozitivul negru tot timpul pe nas. Telespectatorii Power Couple s-au întrebat încă de la începutul competiției
Ce este obligatoriu să ai în mașină când ninge. Puțini șoferi știu
Ce este obligatoriu să ai în mașină când ninge. Puțini șoferi știu
Vezi toate știrile
×