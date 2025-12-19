Acasă » Știri » Când galbenul era culoarea iubirii. Anna Lesko și Irinel Columbeanu, acum 20 de ani. O poveste cu bani, stil discutabil și multă pasiune moldovenească

19/12/2025
Irinel Columbeanu Anna Lesko, sursa-Can Canl

Cu două decenii în urmă, Anna Lesko și Irinel Columbeanu formau unul dintre cele mai comentate cupluri din România mondenă. Ea, tânără moldoveancă aflată la început de drum, el, milionarul cu aer de playboy matur. O fotografie surprinsă pe picior de plecare spune astăzi mai mult decât o mie de articole: despre modă, despre diferențe de vârstă, despre bani și despre o iubire care, la vremea ei, părea de nezdruncinat.

Dragoste la vedere și galben din cap până-n picioare

Privind fotografia, primul lucru care sare în ochi este cromatica. Irinel Columbeanu pare să fi decis că galbenul este noul negru: geacă galbenă, pantaloni bej-gălbui evazați, curea asortată și pantofi care completează un ansamblu ce astăzi ar opri orice fashion editor pe stradă pentru o discuție serioasă. Ținuta lui Irinel e un amestec de businessman relaxat și domn care a prins alte vremuri, și parcă duce dorul unui lanț de aur din bazarul din Istanbul. Moșule ce tânăr ești, dar ce gusturi bune ai! Uitasem să observăm că pînă și pantofii- adidașii? – sunt tot galben lămâie. Cară Columbeanu la sacoșe, cară!
Anna Lesko, în schimb, joacă într-un cu totul alt film. Top colorat, blugi largi, atitudine degajată și un aer de femeie care știe exact unde merge. Îl ghidează, îi vorbește, iar limbajul corporal trădează o siguranță aproape tandră. E clar cine conduce discuția și, probabil, și direcția de mers. Ochelarii de soare ascund adevăratele intenții. Partea savuroasă este că, deși fotografia are 20 de ani, ea pare în poză mai în vârstă decât în multe apariții recente.

La momentul respectiv, relația dintre Anna Lesko și Irinel Columbeanu era una intens comentată. Ea venea din Republica Moldova, cu ambiție, farmec și un accent care a devenit rapid marcă personală. El era deja „domnul Columbeanu”, milionarul enigmatic, obișnuit cu femei frumoase și titluri de presă. Dragostea părea mare, sinceră, dar și bine ancorată într-o realitate foarte concretă: Irinel nu era doar un iubit, ci și o poartă deschisă către o viață spectaculoasă.
Anna nu și-a ascuns niciodată sentimentele, iar apropierea dintre ei a fost mereu vizibilă. Privind fotografia, pare genul de relație în care ea vedea în el un sprijin total – emoțional, financiar și social. Iar Irinel, la rândul lui, părea flatat, relaxat și mândru să fie însoțit de o femeie tânără, frumoasă și extrem de prezentă.

Dragoste „de factură specială”, zvonuri fără sfârșit și o despărțire fără scandal

Relația dintre Anna Lesko și Irinel Columbeanu a fost, ani la rând, un amestec de dragoste reală, zvonuri persistente și atenție mediatică constantă. Cei doi s-au cunoscut în 1996, când Anna a venit în România cu o trupă de balet, iar întâlnirea cu Irinel i-a schimbat complet traiectoria: ea s-a mutat definitiv la București, a renunțat la balet și s-a orientat spre muzică, iar el a devenit, fără să vrea, parte din povestea lansării ei publice. Relația lor a durat aproximativ opt ani, o perioadă lungă pentru un cuplu monden atât de expus, timp în care Anna a insistat constant că legătura lor era „de o factură specială”, una intimă, cunoscută doar de ei doi. În jurul lor s-au țesut însă numeroase povești: de la presupusul „triunghi amoros” cu Romanița Ciobanu, fostă relație a lui Irinel, până la speculații legate de apropieri profesionale devenite prea personale, cum a fost colaborarea Annei cu Marian Ionescu de la Direcția 5. Presa a interpretat fiecare apariție, fiecare absență, fiecare gest, iar zvonurile despre despărțire au apărut cu mult înainte ca ruptura să fie confirmată oficial. Când separarea a devenit publică, Anna a ținut să sublinieze că nu a existat scandal, certuri sau trădări, ci doar o despărțire firească între doi oameni care au crescut diferit. Mai mult, a recunoscut deschis că Irinel a avut un rol important în viața ei, că i-a oferit sprijin, încredere și stabilitate într-o perioadă crucială, iar după despărțire au rămas în relații civilizate, chiar prietenești, sfătuindu-se ocazional. A fost una dintre puținele despărțiri mondene din acea perioadă care nu s-a transformat într-un război public, ci într-un capitol închis elegant, chiar dacă extrem de comentat.

Cei doi în 2025

Anna Lesko rămâne în centrul atenției și la aproape 47 de ani. Artista continuă să impresioneze cu aparițiile ei elegante și stilul îndrăzneț, fiind remarcată recent într-o rochie cu șliț adânc lângă bradul de Crăciun, care a stârnit reacții pozitive din partea fanilor. Ea susține că nu este adepta dietelor drastice, dar menține o formă fizică de invidiat printr-un stil de viață sănătos, cu sport și alimentație echilibrată – renunțând uneori la pâine, dulciuri și alimente prăjite atunci când urmează o scurtă cură de detoxifiere.

Fostul milionar Irinel Columbeanu trăiește astăzi o viață complet diferită de cea plină de lux de odinioară. La 68 de ani, el locuiește într-un azil de bătrâni din Ghermănești, unde primește îngrijire și a început să-și găsească liniștea după pierderea averii și greutățile financiare din ultimii ani. În ultima perioadă, el s-a apropiat de credință și a făcut un pas major în viața sa spirituală: s-a botezat, decizia reflectând o schimbare profundă a priorităților personale înainte de sărbători.

Astăzi, fotografia funcționează ca un mic document de epocă. Moda e discutabilă, gesturile sunt autentice, iar povestea, privită retrospectiv, are un aer de roman monden de început de an 2000. Anna Lesko și Irinel Columbeanu au fost, fără îndoială, un cuplu care a făcut valuri: ea, cu energia și ambiția ei, el, cu banii și excentricitățile.
Au trecut 20 de ani, drumurile lor s-au separat, iar viața i-a dus în direcții complet diferite. Dar fotografia rămâne. Și spune clar: a fost o vreme în care galbenul era culoarea iubirii, iar Bucureștiul se oprea să se uite după ei.

