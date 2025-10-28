Acasă » Știri » Ce obligație are Irina Columbeanu la fiecare ieșire cu tatăl ei, Irinel: „Este majoră, are 18 ani, are acest drept”

Ce obligație are Irina Columbeanu la fiecare ieșire cu tatăl ei, Irinel: „Este majoră, are 18 ani, are acest drept”

De: Alina Drăgan 28/10/2025 | 08:51
Ce obligație are Irina Columbeanu la fiecare ieșire cu tatăl ei, Irinel: „Este majoră, are 18 ani, are acest drept”
Ce obligație are Irina Columbeanu la fiecare ieșire cu tatăl ei /Foto: Captură video
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
6 poze
Vezi galeria foto

Irina Columbeanu este una dintre puținele persoane care nu au uitat de Irinel, cum era de așteptat. În ultima perioadă, tânăra este tot mai des alături de tatăl său și încearcă să îi facă zilele mai frumoase. De fiecare dată când ajunge în țară, aceasta are grijă să îl viziteze. Ce obligație are Irina Columbeanu la fiecare ieșire cu tatăl ei?

De o bună perioadă de timp, Irinel Columbeanu locuiește la azil. Acolo are parte de toate îngrijirile necesare, însă cele mai frumoase momente sunt acelea în care părăsește instituția și plecă într-o mică escapadă. De cele mai multe ori, Irina este cea care îl scoate din azil, iar la fiecare ieșire are un protocol pe care trebuie să îl respecte.

Ce obligație are Irina Columbeanu la azilul tatălui său

Mai exact, azilul în care locuiește Irinel Columbeanu are un regulament strict, iar aceasta trebuie să se conformeze. Astfel, la fiecare ieșire, fiica fostul afacerist trebuie să semneze pentru el. În acest mod devine răspunzătoare pentru el și de tot ce se întâmplă în afara azilului.

„Când cineva, că e rudă sau prieten, dorește să invite în oraș o persoană care locuiește la noi, trebuie să o ia pe semnătură. Chiar și Irinuca îl ia pe semnătură pe tatăl ei, Irinel Columbeanu.

Este majoră, are 18 ani, are acest drept. Când îl scoate în oraș, este răspunzătoare pentru el. Și când revin la azil, ea semnează din nou, la ora la care l-a adus înapoi. Așa e regulamentul pentru toată lumea și toți au înțeles. Nu sunt probleme în acest sens”, a declarat Ion Cassian, patronul azilului, potrivit click.ro.

Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de venit și de carieră
Tabel pensii | Ce pensie vor avea pensionarii din România, în funcție de...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Ce obligație are Irina Columbeanu la fiecare ieșire cu tatăl ei /Foto: captură video

Irina Columbeanu, replică pentru cârcotași

De când Irinel Columbeanu a ajuns la azil s-a vorbit intens despre faptul că toți l-au uitat și nimeni nu îl ajută. Chiar și fiica lui a fost condamnată, însă Irina le-a dat replica tuturor cârcotașilor. Aceasta a explicat că mereu s-a interesat de tatăl său și chiar a muncit pentru a face rost de bani pentru el.

„Îmi ajut tatăl, adică toată vara am încercat să fac cât mai multe colaborări în mediul online, ca să strâng bani și să pot să îl ajut. Și în America am lucrat la restaurant și i-am trimis bani, adică nu am de ce să mă iau de hateri, pentru că eu știu adevărul, iar ei pot să creadă ce vor, eu tot știu ce fac.

Și, și (n.r.: ea și mama ei îl ajută pe Irinel Columbeanu). Și ei (n.r.: Monica Gabor și Mr. Pink) l-au ajutat foarte mult, dar și eu am muncit, adică cu toții încercăm să-l ajutăm cât de mult se poate. Și prietenii lui, mai ales Matei, Ovidiu, Liviu, sunt câțiva, nu foarte mulți, cum erau înainte, pentru că toți au plecat când a venit nevoia, dar cei care au rămas îl ajută. Toți încercăm să-l ajutăm cât se poate de mult”, declara Irina Columbeanu.

Irina Columbeanu rupe tăcerea! Drama prin care trece Irinel Columbeanu la azil: ”Acum, la nevoie, mai sunt foarte puțini”

Irina Columbeanu, extravaganță de milionar. Câte mii de euro costă geanta cu care s-a afișat recent

Tags:
Iți recomandăm
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Știri
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Știri
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre…
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică RABLA 2025
Mediafax
Românii care visează la o mașină NOUĂ au primit vestea: Cum se modifică...
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe
Gandul.ro
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii,...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede....
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se mai caută adeverințe de la angajatori”
Digi24
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu...
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din România
Mediafax
Dosar penal! Cât costă un post de BRANCARDIER la un mare spital din...
Parteneri
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală totul. Solista a reușit să se vindece
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a aflat Carmen Şerban că are cancer! O analiză banală a scos la iveală...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare: „Nu apari cu doliu pe cap! Nu ești la funeraliile Reginei Elisabeta!” Ce au spus despre Gigi Becali
Click.ro
Mirabela Grădinaru, criticată de stiliști pentru că ar fi confundat Sfințirea Catedralei cu o… înmormântare:...
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37 de ani
Digi 24
Directoarea medicală al Spitalului Judeţean Buzău a murit în timpul gărzii. Ștefania Szabo avea 37...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu este nici ceaiul, nici sucul de fructe
Gandul.ro
Băutura pe care cei mai mari MEDICI din lume o recomandă împotriva răcelii, iarna. Nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Dan Negru revoluționează Revelioanele?! „Pot doar să confirm că există discuții cu un…”
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ...
Ce tratament ar fi urmat medicul Ștefania Szabo, director al Spitalului Județean Buzău. Detalii de ultimă oră despre decesul ei
Se anunță un sezon nou la „Chefi la cuțite”! Filmările au început direct în Piața Obor, iar ...
Se anunță un sezon nou la „Chefi la cuțite”! Filmările au început direct în Piața Obor, iar chefii promit o competiție fără precedent!
Superalimentul-minune care vindecă 7 boli. Costă 15 lei în Mega Image
Superalimentul-minune care vindecă 7 boli. Costă 15 lei în Mega Image
Vârsta de pensionare crește din 2027 în această țară europeană. Sute de mii de români muncesc aici
Vârsta de pensionare crește din 2027 în această țară europeană. Sute de mii de români muncesc aici
Bebino a scris o carte în închisoare! Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească ...
Bebino a scris o carte în închisoare! Cât trebuie să scoată din buzunar cei care vor să îl citească pe interlop
Vezi toate știrile
×