Ce obligație are Irina Columbeanu la fiecare ieșire cu tatăl ei, Irinel: „Este majoră, are 18 ani, are acest drept”

Irina Columbeanu este una dintre puținele persoane care nu au uitat de Irinel, cum era de așteptat. În ultima perioadă, tânăra este tot mai des alături de tatăl său și încearcă să îi facă zilele mai frumoase. De fiecare dată când ajunge în țară, aceasta are grijă să îl viziteze. Ce obligație are Irina Columbeanu la fiecare ieșire cu tatăl ei?

De o bună perioadă de timp, Irinel Columbeanu locuiește la azil. Acolo are parte de toate îngrijirile necesare, însă cele mai frumoase momente sunt acelea în care părăsește instituția și plecă într-o mică escapadă. De cele mai multe ori, Irina este cea care îl scoate din azil, iar la fiecare ieșire are un protocol pe care trebuie să îl respecte.

Ce obligație are Irina Columbeanu la azilul tatălui său

Mai exact, azilul în care locuiește Irinel Columbeanu are un regulament strict, iar aceasta trebuie să se conformeze. Astfel, la fiecare ieșire, fiica fostul afacerist trebuie să semneze pentru el. În acest mod devine răspunzătoare pentru el și de tot ce se întâmplă în afara azilului.

„Când cineva, că e rudă sau prieten, dorește să invite în oraș o persoană care locuiește la noi, trebuie să o ia pe semnătură. Chiar și Irinuca îl ia pe semnătură pe tatăl ei, Irinel Columbeanu. Este majoră, are 18 ani, are acest drept. Când îl scoate în oraș, este răspunzătoare pentru el. Și când revin la azil, ea semnează din nou, la ora la care l-a adus înapoi. Așa e regulamentul pentru toată lumea și toți au înțeles. Nu sunt probleme în acest sens”, a declarat Ion Cassian, patronul azilului, potrivit click.ro.

Irina Columbeanu, replică pentru cârcotași

De când Irinel Columbeanu a ajuns la azil s-a vorbit intens despre faptul că toți l-au uitat și nimeni nu îl ajută. Chiar și fiica lui a fost condamnată, însă Irina le-a dat replica tuturor cârcotașilor. Aceasta a explicat că mereu s-a interesat de tatăl său și chiar a muncit pentru a face rost de bani pentru el.

„Îmi ajut tatăl, adică toată vara am încercat să fac cât mai multe colaborări în mediul online, ca să strâng bani și să pot să îl ajut. Și în America am lucrat la restaurant și i-am trimis bani, adică nu am de ce să mă iau de hateri, pentru că eu știu adevărul, iar ei pot să creadă ce vor, eu tot știu ce fac. Și, și (n.r.: ea și mama ei îl ajută pe Irinel Columbeanu). Și ei (n.r.: Monica Gabor și Mr. Pink) l-au ajutat foarte mult, dar și eu am muncit, adică cu toții încercăm să-l ajutăm cât de mult se poate. Și prietenii lui, mai ales Matei, Ovidiu, Liviu, sunt câțiva, nu foarte mulți, cum erau înainte, pentru că toți au plecat când a venit nevoia, dar cei care au rămas îl ajută. Toți încercăm să-l ajutăm cât se poate de mult”, declara Irina Columbeanu.

Irina Columbeanu rupe tăcerea! Drama prin care trece Irinel Columbeanu la azil: ”Acum, la nevoie, mai sunt foarte puțini”

Irina Columbeanu, extravaganță de milionar. Câte mii de euro costă geanta cu care s-a afișat recent