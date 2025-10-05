Irina Columbeanu rupe tăcerea! Drama prin care trece Irinel Columbeanu la azil: ”Acum, la nevoie, mai sunt foarte puțini”

Irina Columbeanu a vorbit deschis despre viața tatălui său, care trăiește acum într-un azil. Dacă odinioară Irinel Columbeanu era obișnuit cu o viață de lux, înconjurat de tot ce și-ar fi putut dori, realitatea de astăzi este cu totul diferită. Fostul milionar de la Izvorani locuiește acum într-un cămin, departe de strălucirea trecutului și, cel mai dureros, fără apropiați alături.

Irina Columbeanu încearcă să-i fie alături tatălui ei cât mai mult timp. A venit în România pentru o perioadă mai lungă și l-a vizitat zilnic pe Irinel Columbeanu la azilul în care locuiește. Tânăra a povestit despre cum se simte, după ce a avut o viață de lux, unde nu i-a lipsit nimic și acum milioanele de euro au rămas doar o amintire.

Ce spune Irina Columbenau despre situația tatălui său

Irinuca a mărturisit cu emoție că tatăl său este dezamăgit de oamenii pe care îi considera apropiați, căci în perioada de glorie erau mereu alături de el. Tânăra a adăugat că și-ar dori ca, în aceste vremuri, fostul milionar de la Izvorani să fie vizitat de foștii prieteni cu care nu a mai păstrat legătura.

„Este normal să fie dezamăgit dacă a avut atât de mulți prieteni mereu, toată viața, și acum, la nevoie, mai sunt foarte puțini. Nu prea e fain. Normal că e dezamăgit, dar mai e timp. Dacă este vreun prieten și știe că tatăl meu ar fi foarte fericit să îi vadă, de ce să nu păstreze legătura?”, a explicat Irina Columbeanu, în podcastul „Fiță cu Adiță”.

Irina Columbeanu a vizitat mai multe orașe din România în ultima prioadă. Deși este stabilită în Statele Unite ale Americii de mai mulți ani alături de mama sa, plaiurile natale vor face mereu parte din inima ei. Tânăra se consideră cucerită de Capitala țării și are doar cuvinte de laudă.

„Mi-a plăcut foarte mult (orașul București n.r). Chiar ieri, când m-am întors, am realizat cât de mult îmi place Bucureștiul. Îmi place să mă plimb foarte mult pe aici, restaurantele sunt foarte minunate, vremea e frumoasă, îmi place cum se îmbracă lumea pe stradă, chiar depun un efort să se îmbrace frumos și apreciez asta. De asemenea, îmi place că e tatăl meu aici. Din același motiv îmi place și la Bacău, pentru că este familia mea acolo. Și la Cluj, familie am și pe acolo. Deci, îmi place peste tot în România dacă e familie”, a mai spus fiica lui Irinel Columbeanu.

CITEȘTE ȘI: Monica Gabor, de NERECUNOSCUT! Cum a filmat-o Irina Columbeanu în Dubai: ”Cât de mult s-a schimbat!”

Irina Columbeanu a spus adevărul! Cum se înțelege cu tatăl vitreg, Mr Pink