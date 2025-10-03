Irina Columbeanu a spus adevărul! Cum se înțelege cu tatăl vitreg, Mr Pink

Irina Columbeanu a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Mr. Pink, partenerul mamei sale, Monica Gabor, alături de care aceasta trăiește de mai mulți ani în Statele Unite. Adolescenta a mărturisit că îl consideră ca tată vitreg și că legătura lor este foarte apropiată. Ce detalii au ieșit la iveală!

Monica Columbeanu și Mr Pink formează un cuplu de mai mulți ani, iar Irinuca a trăit altături de acesta. Tânăra a dezvăluit mai multe detalii despre relația pe care o are cu tatăl vitreg.

Acum, Irina Columbeanu se află în România și mereu poartă discuții cu apropiați săii. Ea a povestit că vorbește zilnic cu Mr. Pink, la fel cum o face și cu restul familiei, precum părinți, bunici, verișori sau mătuși.

„E tatăl meu vitreg, deci îmi place foarte mult cu el. Suntem foarte apropiați. Și cu el vorbesc zilnic. A văzut și Alina că am o listă de persoane pe care le sun în fiecare: bunicii, adică vecinii din America, pe mami, pe tati, pe Pink, acum o să îi sun și pe verișori, pe mătuși și tot neamul e… sunt apeluri zilnice”, a povestit Irina Columbeanu la podcastul „Fiță cu Adiță”.

Irina Columbeanu e încurajată de Mr. Pink în carieră

Irina Columbeanu a dezvăluit că Mr. Pink joacă un rol important nu doar în viața de familie, ci și în dezvoltarea ei personală. Tânăra spune că omul de afaceri o încurajează constant să continue pasiunea pentru pictură, pe care a pus-o pe pauză în ultimii ani pentru a se concentra pe școală.

În plus, tânăra a mărturisit că apreciază deschiderea cu privire la propria religie. Deși este budist, Mr. Pink respectă obiceiurile românești iar în casa lor din America sunt celebrate sărbătorile din ambele culturi.

„El e un om de afaceri, deci crede că o să am succes și în medicină, dar că ar trebui să fac ceva în zona asta. Mă îndrumă și mă încurajează foarte mult să încep să pictez din nou și să-mi deschid o galerie sau să încep să fac ceva, neapărat. Am cam pus stop pentru că m-am concentrat pe școală. Durează foarte mult să pictez. Dar ar trebui să-mi găsesc timp pentru că el zice că voi avea succes și am încredere în el. (…) Chiar dacă Pink e buddist, tot ne respectă pe noi cum îl respectăm și noi pe el. Sărbătorim ambele religii. Tot cu sarmale, cu cozonac”, a mai spus Irina Columbeanu.

