Irina Columbeanu a cucerit internetul după ce și-a scos tatăl în oraș: ”Singura bogăție care i-a mai rămas”

Surpriză în mediul online! Irina Columbeanu și-a scos tatăl în oraș și a împărtășit experiența cu urmăritorii săi. Internauții au fost cuceriți de gestul adolescentei, dar și de felul în care îl tratează pe Irinel Columbeanu. Reacțiile nu au întârziat să apară. Află, în articol, toate detaliile!

Irina Columbeanu a venit pentru o perioadă în România. Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinei Columbeanu a vrut să petreacă timp în țara natală până la începerea facultății. Adolescentei îi place foarte mult aici și chiar a avut în gând să urmeze Facultatea de Medicină din Cluj, dar planurile ei s-au schimbat atunci când a primit oportunitatea de a studia la New York University. Totuși, se bucură de vacanță și a avut parte de experiențe minunate. Aceasta a petrecut și timp cu tatăl său.

Irina Columbeanu și-a scos tatăl în oraș

Irina Columbeanu profită de vacanța în România pentru a petrece timp cu tatăl său. Recent, adolescenta a cucerit internetul cu un filmuleț în care apare alături de fostul milionari. Aceasta și-a scos părintele în oraș, la un restaurant tradițional din Capitală.

Cei doi s-au delectat cu mai multe preparate delicioase, precum ficat de rață cu sos de fructe de pădure, pulpă de rață cu mămăligă, mușchi de vită, piure de cartofi cu trufe și caracatiță. Mâncarea a fost exact pe placul lor.

Irina a fost foarte atentă la nevoile tatălui său pe tot parcursul servirii mesei. Adolescenta l-a întrebat constant pe Irinel Columbeanu dacă dorește sare sau dacă îi place mâncarea. La a doua întrebare, fostul milionar a răspuns cu un singur cuvânt: „Excepțională”.

La finalul mesei, fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu și-a rugat tatăl să transmită un mesaj pentru oamenii care îi urmăresc. Fostul milionar a spus o propoziție simplă, dar cu un impact puternic.

„Viața e frumoasă”, a fost mesajul lui Irinel Columbeanu.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară. Oamenii au fost cuceriți de atitudinea Irinei Columbeanu și au felicitat-o pentru felul în care își tratează tatăl. De asemenea, au subliniat că aceasta este adevărata bogăție a fostului milionar.

„E fericit nea’ Iri”/ „Ce frumoasă e, chiar că bogăția lui”/ „Singura bogăție care i-a mai rămas. Degeaba a avut milioane de euro, dacă nu s-a gândit la viitorul ei, să îi asigure ceva”/ „Ești extraordinară, respect”, au fost câteva dintre comentariile internauților.

