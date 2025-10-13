Acasă » Știri » Irina Columbeanu a spus totul abia acum! De ce boala suferă tatăl său

13/10/2025 | 20:17
Ce spune Irina Columbeanu despre tatăl ei / FOTO: Captură video

Irina Columbeanu, fiica lui Irinel Columbeanu cu Monica Gabor, a dat cărțile pe față și a vorbit pentru prima dată despre problemele de sănătate cu care se confruntă tatăl ei. Aceasta a spus că Irinel Columbeanu suferă de Alzheimer, boală ce refuză cu desăvârșire să o accepte. 

Irina Columbeanu locuiește în SUA alături de mama ei și a mărturisit că a văzut primele semne ale bolii în urmă cu câțiva ani, după o revedere cu tatăl său. Când s-au întâlnit, tânăra a observat cum Irinel Columbeanu începea să își piardă treptat memoria.

Aceasta a descris exact momentul în care s-a revăzut cu tatăl său și cum și-a dat seama că acesta are o problemă de sănătate. Irina Columbeanu a povestit că umerii erau cocoșați, mișcările lente și uita lucruri recente. Mai mult decât atât, Irinel Columbeanu se încurca și în vorbe.

„Am crescut în România cu tati, fiind de nedespărțit. M-a îngrijit cât timp a fost posibil din punct de vedere financiar, dar la 11 ani a trebuit să mă mut în SUA cu mama. Din cauza lipsei resurselor și a absenței unui green card, nu ne-am mai văzut timp de cinci ani. Umerii îi erau cocoșați, mișcările lente. Uita lucruri recente, își rătăcea obiectele și se încurca în vorbe. Alarmată, am început să citesc jurnale medicale și să ascult podcasturi despre sănătate, încercând să înțeleg ce i se întâmplă. Pe măsură ce studiam, am devenit convinsă că manifesta simptome de Alzheimer cu debut precoce. După luni de rugăminți, diagnosticul a fost confirmat”, a povestit Irina, pentru Shoutout LA.

După ce a descoperit boala tatălui său, Irina a început să studieze tot mai mult științele medicale. Ea a precizat că a început să colaboreze cu Dr. Newton Howard, fost profesor la Universitatea Georgetown, acesta fiind implicat într-un proiect important care utilizează implanturi wireless pentru tratarea Alzheimerului.

„Am fost fascinată de ideea că o tehnologie simplă și minim invazivă ar putea stimula neuroplasticitatea și încetini declinul cognitiv. Gândul că ceva atât de accesibil l-ar putea ajuta pe tata m-a inspirat profund. Vreau să urmez Medicina și să contribui la progresul în domeniul neuroștiinței”, a spus Irina Columbeanu.

