Irinel Columbeanu, luat prin surprindere! Ce a aflat despre Irina și Monica Gabor: „Nu m-a anunțat”

De o bună perioadă Irinel Columbeanu locuiește la azil, iar acolo este oarecum deconectat de tot ce se întâmplă. Acesta s-a retras din viața mondenă și recent a fost luat prin surprindere de o veste ce are legătură cu mama fiicei sale. Fostul afacerist nu a știut că Monica Gabor a făcut de curând o vizită în România. Nici Irina nu i-a dat vestea, dar informația a ajuns acum și la el. Cum a reacționat Irinel Columbeanu când a aflat?

Recent, după ani buni în care a stat departe de țara natală, Monica Gabor s-a întors în România. Aceasta a făcut o scurtă vizită pe plaiurile natale și a încercat să treacă neobservată. Însă, prezența ei a fost rapid sesizată, iar acum vestea a ajuns și la Irinel Columbeanu.

Se pare că Monica Gabor a uitat total de fostul partener, iar vizita în România nu a inclus și o vizită la azil. Mai mult, fostul afacerist nici măcar nu a avut habar că aceasta este în țară. Nici Irina nu l-a anunțat, însă asta nu l-a supărat deloc.

„Nu știam de venirea Monicăi în România. Nici Irina nu m-a anunțat. Nu mă deranjează și nici nu am o problemă că nu m-a anunțat că vine în țară”, a declarat Irinel Columbeanu.

„Ea nu a vrut să riște”

Așa cum spuneam, recent, Monica Gabor a revenit în România. De ani buni fosta doamnă Columbeanu nu și-a mai vizitat țara natală, iar fiica ei a explicat care este motivul. Se pare că a aceasta are o rutină bine stabilită, de care îi este greu să se rupă.

De asemenea, în ultima perioadă, deși și-a dorit să viziteze țara în care s-a născut, aceasta a preferat să fie prudentă, căci plecarea și întoarcerea în SUA nu mai sunt așa ușoare.

„Mama e foarte bine. Și-a făcut o viață foarte confortabilă și îi place rutina ei de zi cu zi. Merge la sală dimineața, gătește, după face curățenie, mai iese… Îi place mult să iasă la cumpărături de mâncare. Avem același hobby. Are o viață foarte relaxantă. Iese cu Mr. Pink… Da, e fericită. A mai fost în România, dar e mai greu cu green card-ul acum. Eu mi-am asumat un risc să vin aici, pentru acum e mai greu cu noua administrație. Ea nu a vrut să riște, mai ales că are rutina ei acolo și știe că mă descurc singură”, declara Irina Columbeanu, în cadrul emisiunii La Măruță.

Foto: Instagram