Acasă » Știri » Reacția Irinei Columbeanu la criticile celor care spun că nu își ajută tatăl. Ce spune despre gențile de lux pe care le poartă cu mândrie: „Eu știu ce fac”

Reacția Irinei Columbeanu la criticile celor care spun că nu își ajută tatăl. Ce spune despre gențile de lux pe care le poartă cu mândrie: „Eu știu ce fac”

De: Andreea Stăncescu 22/10/2025 | 14:22
Reacția Irinei Columbeanu la criticile celor care spun că nu își ajută tatăl. Ce spune despre gențile de lux pe care le poartă cu mândrie: „Eu știu ce fac”
Irina Columbeanu încearcă să-și ajute tatăl / Sursa foto: Captură video
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
5 poze
Vezi galeria foto

Irina Columbeanu are o legătură strânsă cu tatăl ei, Irinel Columbeanu, căruia îi poartă o afecțiune sinceră și profundă. Tânăra a revenit recent în România pentru o perioadă, dorindu-și să petreacă timp alături de el, mai ales în contextul în care fostul om de afaceri se află internat într-un azil. Cu toate acestea, ea s-a confruntat cu o serie de critici în mediul online, fiind judecată de unii internauți care o acuză că afișează genți de mii de euro în loc să îi ofere sprijin financiar tatălui său.

Tânăra a oferit un răspuns ferm celor care o critică pentru faptul că poartă genți de lux, acuzând-o în același timp că nu își ajută tatăl, pe Irinel Columbeanu. Irina a venit în România pentru a petrece timp alături de părintele ei care este internat într-un azil din Capială, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Deși i-a fost foarte devotată, a avut parte de numeroase mesaje negative în care este aspru criticată.

Irina Columbeanu, criticată de urmăritori

Ea a precizat că preferă să ignore comentariile răutăcioase din mediul online, considerând că provin din frustrare și lipsă de informare. Irina columbeanu a explicat că accesoriile scumpe pe care le poartă nu îi aparțin, ci sunt ale mamei sale, Monica Gabor, pe care le împrumută ocazional. În același timp, tânăra a subliniat că se implică activ în sprijinirea tatălui ei, atât moral, cât și financiar, muncind și colaborând cu diferite branduri pentru a-i trimite bani.

Irina și Irinel Columbeanu / Sursa foto: Social media

Din spusele sale, inclusiv Monica Gabor și Mr. Pink l-au ajutat pe Irinel Columbeanu în cea mai grea perioadă din viața acestuia, după ce a pierdut totul și a luat-o de la zero.

Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia și a fugit instant
Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Păi, în primul rând, încerc să nu le răspund oamenilor care dau hate, pentru că știu că au frustrările lor și nu am ce să discut cu ei. Doar mă amuză, pentru că sunt femei de vreo 70 de ani care comentează la o copilă de 18 ani, deci e puțin trist, nu am ce să le zic.

În legătură cu gențile, sunt ale mamei mele, adică ea a muncit pentru ele, Pink a muncit pentru ele și tatăl meu, adică nu sunt ale mele, doar mama mea e foarte darnică și mă lasă să le împrumut, de asemenea și toate hainele ei. Pantofii, din păcate, nu-mi vin, dar mi-ar plăcea să-mi vină. Deci da, încerc să ignor comentariile de hate, pentru că doar îmi place să mă îmbrac cu hainele ei, îmi place stilul ei, e foarte classy (n.r.: de clasă) și sper ca și eu să am aceeași garderobă ca și ea când voi fi de vârsta ei sau poate și mai curând.

Îmi ajut tatăl, adică toată vara am încercat să fac cât mai multe colaborări în mediul online, ca să strâng bani și să pot să îl ajut. Și în America am lucrat la restaurant și i-am trimis bani, adică nu am de ce să mă iau de hateri, pentru că eu știu adevărul, iar ei pot să creadă ce vor, eu tot știu ce fac.

Și, și (n.r.: ea și mama ei îl ajută pe Irinel Columbeanu). Și ei (n.r.: Monica Gabor și Mr. Pink) l-au ajutat foarte mult, dar și eu am muncit, adică cu toții încercăm să-l ajutăm cât de mult se poate. Și prietenii lui, mai ales Matei, Ovidiu, Liviu, sunt câțiva, nu foarte mulți, cum erau înainte, pentru că toți au plecat când a venit nevoia, dar cei care au rămas îl ajută. Toți încercăm să-l ajutăm cât se poate de mult’, a mărturisit Irina Columbeanu la „Fresh by Unica’.

CITEȘTE ȘI: Irina Columbeanu a spus totul abia acum! De ce boala suferă tatăl său

De câți ani se cunosc Irina Columbeanu și Andreea Bostănică, de fapt. Au ieșit la restaurant și șatena a gafat din nou!

Tags:
Iți recomandăm
Câți bani câștigă într-o oră acest muncitor kenyan din România: „Cu banii ăștia, îmi fac casă în Kenya”
Știri
Câți bani câștigă într-o oră acest muncitor kenyan din România: „Cu banii ăștia, îmi fac casă în Kenya”
Alertă în România! Gianina este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112
Știri
Alertă în România! Gianina este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi...
Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia și a fugit instant
Gandul.ro
Ce a găsit un angajat în grădina casei șefului său. Și-a dat demisia...
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă, un virus care le-a acaparat mințile”
Adevarul
O expresie fără sens a cucerit generația Alpha: „6-7! este ca o plagă,...
Doru Octavian Dumitru, internat de urgență la spital. Spectacole anulate
Digi24
Doru Octavian Dumitru, internat de urgență la spital. Spectacole anulate
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi expertizate
Mediafax
Ancheta în cazul exploziei din Rahova. Conducta şi cablurile electrice ridicate vor fi...
Parteneri
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă de invidiat?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Transformare uluitoare a artistei! Cum a ajuns de la 100 de kilograme la o siluetă...
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Prosport.ro
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre cele mai dure ale secolului trecut
Click.ro
Iarna care vine ar putea fi istorică. Este comparată cu cea din 1981, una dintre...
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
WOWBiz.ro
BREAKING NEWS! A fost ucis pe loc! Autocar plin cu suporteri, atacat pe autostradă
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață celebră
Antena 3
Grecii sunt extrem de indignați după ce au văzut o filmare controversată cu o cântăreață...
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reacția Kremlinului
Digi 24
De ce a amânat Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin, de la Budapesta. Reacția Kremlinului
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea este din nou întreagă”
Digi24
Povestea unei muncitoare filipineze venite în România: „Mă simt recunoscătoare. Viața mea este din nou...
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Se introduce permisul de conducere digital! Documentul, disponibil pe telefonul mobil
Teatrul românesc este în doliu! A murit unul dintre cei mai mari scenografi români
kanald.ro
Teatrul românesc este în doliu! A murit unul dintre cei mai mari scenografi români
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru președintele SUA
StirileKanalD
De ce s-a anulat întâlnirea dintre Trump și Putin de la Budapesta. Duș rece pentru...
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins. Dan Negru este cel care a făcut anunțul
kfetele.ro
Florin Piersic, în doliu! Una din cele mai dragi ființe din viața lui s-a stins....
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
WOWBiz.ro
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a...
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
observatornews.ro
Cutremur de 4,2 în Vrancea, miercuri dimineață. Seismul, resimţit în mai multe județe
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina: – lubitule, eu sunt geloasă?
Samsung a lansat casca de realitate extinsă Galaxy XR. Costă mult mai puțin decît modelul de la Apple
go4it.ro
Samsung a lansat casca de realitate extinsă Galaxy XR. Costă mult mai puțin decît modelul...
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Descopera.ro
Obiect spațial CIUDAT, găsit în flăcări de muncitori
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
Fanatik.ro
Afacerea de 50 milioane de euro a lui Gigi Nețoiu: „O vinde pe banii ăștia!”
Ce au scris italienii înaintea meciului de la București, dintre FCSB și Bologna: „Construcții în stil sovietic”
Fanatik.ro
Ce au scris italienii înaintea meciului de la București, dintre FCSB și Bologna: „Construcții în...
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de nivel internațional
Capital.ro
România a pierdut o legendă. Teatrul Naţional a anunțat decesul. A fost o stea de...
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a întâmplat între ei: M-am schimbat în furou negru!
Romania TV
Alina Puşcău rupe tăcerea despre noaptea petrecută cu Dan Alexa la Asia Express. Ce s-a...
Joc de groază cu pisici prietenoase
Go4Games
Joc de groază cu pisici prietenoase
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din Stăpânul Inelelor, spuse pe un ton grav
Capital.ro
Călin Georgescu e desființat. Ministrul Apărăii Naționale: Se crede mare lider, dar folosește replici din...
Mesaj secret? Felicitarea de la Melania pentru Trump a produs valuri de speculații
evz.ro
Mesaj secret? Felicitarea de la Melania pentru Trump a produs valuri de speculații
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul se adâncește
Gandul.ro
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Rahova. Gazele nu ar fi fost pornite. Misterul...
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro. Construcţia gigant pe care o plănuieşte
as.ro
Oraşul din România unde Ion Țiriac pregăteşte o investiţie de sute de milioane de euro....
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și stăpânii printr-un geam spart
A1
La explozia din Rahova, câinele a rămas în urmă ca să păzească apartamentul dărâmat, privindu-și...
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se schimbă la față:
radioimpuls.ro
Este INCREDIBIL ce i-a șoptit Ahmed lui Dorobanțu la ureche! Veronica aude discuția și se...
Care e cea mai ghinionistă echipă românească în cupele europene: “A jucat de patru ori cu deținătoarea Ligii Campionilor!”
Fanatik.ro
Care e cea mai ghinionistă echipă românească în cupele europene: “A jucat de patru ori...
Cum se face pace între Mircea Lucescu și Răzvan Marin? MM Stoica, soluția propusă în direct: „Asta va conta decisiv!”
Fanatik.ro
Cum se face pace între Mircea Lucescu și Răzvan Marin? MM Stoica, soluția propusă în...
Știrile zilei, 17 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 17 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câți bani câștigă într-o oră acest muncitor kenyan din România: „Cu banii ăștia, îmi ...
Câți bani câștigă într-o oră acest muncitor kenyan din România: „Cu banii ăștia, îmi fac casă în Kenya”
Carmen de la Sălciua, decizie majoră după pierderea tatălui! Artista e pregătită pentru o nouă ...
Carmen de la Sălciua, decizie majoră după pierderea tatălui! Artista e pregătită pentru o nouă etapă: “L-am așteptat atât de mult”
Alertă în România! Gianina este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112
Alertă în România! Gianina este de negăsit. Cine o vede, să sune la 112
Gest extrem, oprit la Timișoara! Polițiștii locali au prevenit o tragedie după ce un student a încercat ...
Gest extrem, oprit la Timișoara! Polițiștii locali au prevenit o tragedie după ce un student a încercat să sară de pe un pod
Laura Giurcanu iubește din nou? Cum s-a filmat fostul model și ce element bizar a apărut în cadru
Laura Giurcanu iubește din nou? Cum s-a filmat fostul model și ce element bizar a apărut în cadru
Mara Bănică este în lacrimi! Ce mesaj de adio a transmis jurnalista colegului ei de muncă. „Drum ...
Mara Bănică este în lacrimi! Ce mesaj de adio a transmis jurnalista colegului ei de muncă. „Drum bun, Ioane!”
Vezi toate știrile
×