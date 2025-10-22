Reacția Irinei Columbeanu la criticile celor care spun că nu își ajută tatăl. Ce spune despre gențile de lux pe care le poartă cu mândrie: „Eu știu ce fac”

Irina Columbeanu are o legătură strânsă cu tatăl ei, Irinel Columbeanu, căruia îi poartă o afecțiune sinceră și profundă. Tânăra a revenit recent în România pentru o perioadă, dorindu-și să petreacă timp alături de el, mai ales în contextul în care fostul om de afaceri se află internat într-un azil. Cu toate acestea, ea s-a confruntat cu o serie de critici în mediul online, fiind judecată de unii internauți care o acuză că afișează genți de mii de euro în loc să îi ofere sprijin financiar tatălui său.

Tânăra a oferit un răspuns ferm celor care o critică pentru faptul că poartă genți de lux, acuzând-o în același timp că nu își ajută tatăl, pe Irinel Columbeanu. Irina a venit în România pentru a petrece timp alături de părintele ei care este internat într-un azil din Capială, din cauza problemelor de sănătate cu care se confruntă. Deși i-a fost foarte devotată, a avut parte de numeroase mesaje negative în care este aspru criticată.

Irina Columbeanu, criticată de urmăritori

Ea a precizat că preferă să ignore comentariile răutăcioase din mediul online, considerând că provin din frustrare și lipsă de informare. Irina columbeanu a explicat că accesoriile scumpe pe care le poartă nu îi aparțin, ci sunt ale mamei sale, Monica Gabor, pe care le împrumută ocazional. În același timp, tânăra a subliniat că se implică activ în sprijinirea tatălui ei, atât moral, cât și financiar, muncind și colaborând cu diferite branduri pentru a-i trimite bani.

Din spusele sale, inclusiv Monica Gabor și Mr. Pink l-au ajutat pe Irinel Columbeanu în cea mai grea perioadă din viața acestuia, după ce a pierdut totul și a luat-o de la zero.

„Păi, în primul rând, încerc să nu le răspund oamenilor care dau hate, pentru că știu că au frustrările lor și nu am ce să discut cu ei. Doar mă amuză, pentru că sunt femei de vreo 70 de ani care comentează la o copilă de 18 ani, deci e puțin trist, nu am ce să le zic. În legătură cu gențile, sunt ale mamei mele, adică ea a muncit pentru ele, Pink a muncit pentru ele și tatăl meu, adică nu sunt ale mele, doar mama mea e foarte darnică și mă lasă să le împrumut, de asemenea și toate hainele ei. Pantofii, din păcate, nu-mi vin, dar mi-ar plăcea să-mi vină. Deci da, încerc să ignor comentariile de hate, pentru că doar îmi place să mă îmbrac cu hainele ei, îmi place stilul ei, e foarte classy (n.r.: de clasă) și sper ca și eu să am aceeași garderobă ca și ea când voi fi de vârsta ei sau poate și mai curând. Îmi ajut tatăl, adică toată vara am încercat să fac cât mai multe colaborări în mediul online, ca să strâng bani și să pot să îl ajut. Și în America am lucrat la restaurant și i-am trimis bani, adică nu am de ce să mă iau de hateri, pentru că eu știu adevărul, iar ei pot să creadă ce vor, eu tot știu ce fac. Și, și (n.r.: ea și mama ei îl ajută pe Irinel Columbeanu). Și ei (n.r.: Monica Gabor și Mr. Pink) l-au ajutat foarte mult, dar și eu am muncit, adică cu toții încercăm să-l ajutăm cât de mult se poate. Și prietenii lui, mai ales Matei, Ovidiu, Liviu, sunt câțiva, nu foarte mulți, cum erau înainte, pentru că toți au plecat când a venit nevoia, dar cei care au rămas îl ajută. Toți încercăm să-l ajutăm cât se poate de mult’, a mărturisit Irina Columbeanu la „Fresh by Unica’.

