Contestație impozit 2026. De ce acte ai nevoie și unde se depun

De: Irina Vlad 11/01/2026 | 20:17
Românii care consideră că suma de plată pentru impozitul pe locuință este neconformă cu situația reală a locuinție au dreptul legal de a contesta cifrele stabilite de autoritățile locale. De ce acte ai nevoie și unde se depune contestația la impozit?

Odată cu majorarea impozitelor pe locuință, o parte dintre români s-au trezit că au de plătit chiar și de trei ori mai mult decât anul trecut. Vestea bună este că sumele din sistemul de calcul poate fi contestate și recalculate, dacă proprietarii consideră că valorile de plată nu sunt conforme cu situația reală a locuinței.

Ce acte ai nevoie pentru a depune constestație la impozit

În urma calculelor efectuate după noua grilă de la Direcția de Taxe și Impozite, mulți români au aflat că au de scos din buzunar sume chiar și de trei ori mai mari decât anul anterior. Cetățenii afectați de această situație au posibilitatea să facă o contestație la impozit.

Acest demers poate fi făcut în cazul în care există diferențe între suprafață reală a locuinței și cea înscrisă în evidența fiscală, când tipul construcției nu este conform cu realitatea sau când degradările clădirei nu au fost luate în calcul. Este un drept legal al fiecărui contribuabil și poate fi exercitat prin respectarea procedurilor prevăzute de lege.

Constestația se depune la direcția de taxe și impozite locale din cadrul primăriei de care aparțineți, iar documentele pot fi depuse prin poștă sau transmise online. Cererea de contestație poate fi depusă doar de proprietarul din acte al imobilului sau de un împuternicit legal. În cazul persoanelor juridice, contestația poate fi realizată de reprezentatul legal al societății sau de o persoană mandatată prin procură.

Contestația trebuie depusă în maximum 45 de zile de la data comunicării deciziei de taxare. Dosarul de contestație trebuie să conțină următoarele acte:

  • cerere scrisă
  • copie după decizia de impunere
  • copie după actul de identitate
  • documentele care susțin motivele contestației
  • procură (dacă cererea este depusă prin împuternicire)
  • acte de proprietate (în anumite cazuri)
  • cadastru (în anumite cazuri)
  • expertiză tehnică și fotografii ale imobilului (în anumite cazuri)

×