Cât trebuie să plătească Vali Vijelie impozitul pentru cele 30 de apartamente pe care le deține. Suma totală este uriașă

Vali Vijelie este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din muzica de petrecere, iar succesul de care se bucură astăzi nu a venit întâmplător. De-a lungul anilor, manelistul a muncit constant, a fost foarte solicitat la evenimente și a reușit să își construiască o viață confortabilă, gândindu-se încă de timpuriu și la siguranța viitorului său. Acesta deține mai multe apartamente, iar suma pe care o plătește pe impozit este amețitoare.

Pe lângă veniturile obținute din muzică, Vali Vijelie a ales să investească o mare parte din bani în imobiliare. În timp, a ajuns să cumpere atât de multe locuințe încât nici el nu mai știe numărul exact, însă este cert că acestea îi aduc câștiguri importante. Artistul a înțeles că succesul financiar nu înseamnă doar cheltuieli pentru plăceri personale, ci și decizii inteligente care să ofere stabilitate pe termen lung.

Un rol esențial în alegerile sale l-a avut tatăl său, care l-a îndrumat să îmbine dorințele personale cu investițiile sigure. Deși la început nu a înțeles pe deplin importanța achizițiilor imobiliare, în timp a realizat că acestea reprezintă o plasă de siguranță, indiferent de schimbările pe care le poate aduce viața.

”Tata tot timpul mă învăța să am grijă ce fac cu banii mei. Mi-a spus să îmi fac plăcerile, dar să mă pregătesc și pentru viitor. Îmi amintesc că după Revoluție a văzut că era Legea ilicitului și m-am dus și mi-am luat mașină. El se uita la mine, vedea că eu câștig mulți bani și mi-a spus să pun mâna să fac ce îmi spune el: «La parter cineva vinde o garsonieră, vezi că la etaj cineva vinde». Nu am înțeles atunci de ce mă punea să cumpăr case. Noi aveam un apartament cu trei camere. (…) Am cumpărat și casa și de fiecare dată mă gândesc la ceea ce îmi spunea el atunci”, a explicat Vali Vijelie, în emisiunea online ”În oglindă”.

Astăzi, Vali Vijelie deține aproximativ 30 de apartamente, pentru care trebuie să achite anual impozite considerabile. Dacă suma medie este de aproximativ 400 de lei pentru fiecare locuință, artistul ajunge să plătească în jur de 12.000 de lei pe an doar pentru aceste taxe. Chiar și așa, investițiile continuă să fie profitabile, iar veniturile generate îi permit să ducă un stil de viață lipsit de griji și să își îndeplinească dorințele.

