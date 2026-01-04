ANAF a făcut anunțul: ce datorii vor fi șterse. Sumele nu mai trebuie plătite

Anul începe cu vești bune pentru o parte dintre românii care au datorii la ANAF. Instituția va anula și în acest an o parte din datoriile la buget atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice. Care sunt condițiile și cine scapă de datorii?

ANAF va anula și în acest an datoriile la buget atât pentru persoanele fizice, cât și pentru cele juridice, dacă respectivele creanțe fiscale restante erau mai mici de 40 de lei la data de 31 decembrie 2025.

Procedura este derulată conform Codului de Procedură Fiscală și se aplică în fiecare an, atât pentru creanțele fiscale restante administrate de organul fiscal central (ANAF), cât și pentru cele administrate de autorități locale. Măsura vizează atât persoane fizice, cât și firme.

De menționat este și faptul că în cazul creanțelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotărâre, autoritățile pot stabili plafonul creanțelor fiscale care pot fi anulate, fără a depăși însă limita de 40 lei.

Creșteri mari de impozit

Veștile nu sunt numai bune. De la 1 ianuarie 2026 au fost introduse sau majorate unele taxe și impozite. De exemplu, impozitele pe locuințe au crescut exponențial din acest an, mai exact cu 79,5%.

Ceea ce înseamnă că românii sunt nevoiți să scoată mult mai mulți bani din buzunar. Dacă anul trecut impozitul pentru un apartament cu trei camere era de 198 de lei, anul acesta proprietarul va avea de plătit 355 de lei.

Acest mecanism se va aplica până la trecerea la impozitarea la valoarea de piață, mecanism care a fost amânat din cauza timpului prea scurt pentru implementare. Este prevăzută actualizarea valorilor impozabile din Codul Fiscal de 2,68 ori, indiferent de tipul clădirii (cadre de beton, lemn, etc). Valorile prevăzute acum de Codul Fiscal sunt cele din 2015, dar între timp au fost actualizate cu inflația.

