Acasă » Știri » Tribunalul Sibiu a decis: ce se întâmplă cu sechestrul pe bunurile lui Klaus Iohannis. ANAF vrea să recupereze aprox. 1 milion de euro

De: Denisa Iordache 20/11/2025 | 23:53
Probleme pentru Klaus Iohannis/ Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Statul Român, prin intermediul Direcţiei Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, îi cere despăgubiri de aproximativ 1 milion de euro fostului președinte Klaus Iohannis pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Ce s-a întâmplat după ce a fost depusă cererea? Decizia a fost făcută publică astăzi! Află mai multe detalii în articol!

ANAF a înaintat acțiunea civilă, după ce familia Iohannis ar fi refuzat să achite voluntar sumele stabilite pentru folosirea imobilului din municipiul Sibiu. Răspunsul venit de la tribunal nu este unul pozitiv.

Ce se întâmplă cu sechestrul pe bunurile lui Klaus Iohannis

Cererea formulată de Statul Român prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov cu privire la instituirea sechestrului asupra bunurilor familiei lui Klaus Iohannis a fost respinsă de către Tribunalul Sibiu astăzi, 20 noiembrie 2025.

„(…) azi, 20.11.2025, Tribunalul Sibiu s-a pronunţat în acest dosar cu privire la soluţionarea cererii de instituire a sechestrului asigurator, în sensul că instanţa a respins cererea formulată de reclamantul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, având ca obiect instituirea sechestrului asigurător asupra bunurilor pârâţilor în vederea garantării recuperării prejudiciului pretins”, se arată într-un răspuns transmis de instanţă.

La începutul lunii octombrie din acest an, ANAF transmitea printr-un comunicat faptul că a preluat jumătate din imobil, în condițiile legii. Adrian Nica, președintele ANAF, declara la acel moment că soții Iohannis nu dau semne că ar intenționa să achite sumele datorate, astfel că instituția se pregătea să continue procedurile judiciare, inclusiv solicitarea unui sechestru asigurator.

Locuința din municipiul Sibiu, de pe strada Nicolae Bălcescu, nr. 29, a aparținut familiei Iohannis ca urmare a unei moșteniri vacante culese de statul român, prin care acesta a dobândit dreptul de coproprietate.

