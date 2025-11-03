Guvernul concubinilor din România: președintele, premierul și vicepremierul trăiesc în concubinaj, cu averea ”la secret”

Într-o țară în care valorile conservatoare sunt mult mai accentuate decât cele progresiste, căsătoria rămâne o instituție respectată. La cel mai înalt nivel, foștii președinți ai țării noastre, Ion Iliescu, Emil Constantinescu, Traian Băsescu și Klaus Iohannis au fost căsătoriți. Însă, în momentul de față, România se confruntă cu o situație inedită. Atât Nicușor Dan, președintele țării, cât și premierul Ilie Bolojan sau vicepremierul Oana Gheorghiu preferă concubinajul. Mai mult, aceștia au și averea la secret.

Deoarece nici Nicușor Dan, nici Ilie Bolojan, nici Oana Gheorghiu, toți demnitari ai statului român, nu au relații oficializate prin căsătorie, partenerii lor de viață nu sunt obligați legal să depună declarații de avere. Mai mult decât atât, nu există informații exacte despre locul de muncă al acestor concubine. În final, această situație se rezumă la secretomanie, lipsă de transparență și averi ascunse.

Guvernul concubinilor din România

Potrivit Gândul, ele sunt cele trei familii de „concubini” care conduc România de astăzi.

* Președintele Nicușor Dan și concubina sa, Mirabela Grădinaru;

* Premierul Ilie Bolojan și concubina sa cu care apare la anumite evenimente;

* Vicepremierul Oana Gheorghiu și concubinul său, Corneliu State.

Mirabela Grădinaru, concubina lui Nicușor Dan, a absolvit Facultatea de Geografie din București, dar lucrează la compania franceză Renault. Președintele Nicușor Dan a studiat în Franța, iar Franța a fost „arătată cu degetul” și acuzată de interferențe în alegerile prezidențiale din România, prin serviciile sale secrete, înainte ca fostul primar al Capitalei să preia fotoliul de la Cotroceni.

Nicușor Dan a încasat aproximativ 5000 de euro pe lună în ultimii 5 ani, în funcția de Primar al Capitalei. Mirabela Grădinaru și Nicușor Dan aveau împreună, pentru bugetul lunar al familiei, aproximativ 10.000 euro.

Când și-a depus candidatura pentru președinția României, Nicușor Dan depus, bineînțeles, și o declarație de avere. A scris că deține un teren intravilan în Predeal – 7460 m² -, obținut în 2027 printr-un contract de vânzare-cumpărare. Nicușor Dan deține un autoturism Citroen, an de fabricație 1986, și are în cont, la Banca Comercială Română – 439.536,14 lei.

De asemenea, Mirabela Grădinaru au fost implicate activ în lupta dusă de concubinul său, Nicușor Dan, împotriva așa-zișilor „rechini imobiliari” și a „mafiei imobiliare”.

* Asociația pentru Conservarea Integrată a Patrimoniului Natural și Cultural;

* Asociația SOS Orașul, înființată la Cluj;

* Mirabela Gradinaru Mirabela Grădinaru este și membru co-fondator al asociației „Salvați Bucureștiul”, alături de Nicușor Dan.

Ioana, concubina premierului Ilie Bolojan, este asistentă medicală la Spitalul CFR din Oradea, oraș unde Bolojan a fost primar între 2008 și 2020. După o căsnicie de 20 de ani cu Florentina Bolojan, premierul a divorțat în 2013 și și-a refăcut viața sentimentală sub forma unui concubinaj.

Premierul ar fi împreună cu Ioana de aproximativ trei ani, iar cuplul a fost prezent la mai multe evenimente publice. Conform declarației de avere depuse în ianuarie 2025, când era senator, Ilie Bolojan deține două terenuri în Vadu Crișului, județul Bihor, care au fost primite ca moștenire, unul agricol și unul intravilan. În anul precedent, a încasat o indemnizație de 213.639 lei, 3.120 euro din închirierea unui apartament și 900 lei subvenție pentru teren agricol de la APIA. De asemenea, a primit 15.576 lei de la Ministerul Finanțelor – Comisia Împrumuturi.

Oana Gheorghiu, numită vicepremier de Ilie Bolojan, în ciuda mesajelor sale anti-Trump postate în mediul online de-a lungul timpului, trăiește cu Corneliu State, managerul pentru România al companiei franceze Sodipan, prezentă pe piața locală din 2004.

Domeniile de expertiză sunt izolații frigorifice în domeniile alimentar și industrie, supermarketuri, izolații frigorifice și camere sterile pentru industria petrochimică, camere sterile pentru industria farmaceutică și camere sterile pentru industria nucleară.

Oana Gheorghiu este co-fondatoarea Asociației „Dăruiește Viață” și, în declarația de avere depusă la numirea sa în consiliul director al Autorității Naționale de Management a Calității în Sănătate, l-a numit pe concubinul Corneliu State. Acesta figurează la categoria „bunuri imobile” ca proprietar al unei case achiziționate în 2017, inclusă în declarația Oanei Gheorghiu. Totodată, Gheorghiu a încasat dividende în valoare de 13.811 lei și dobânzi de 2.006 lei.

