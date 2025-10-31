Acasă » Știri » Cine este Corneliu State, partenerul de viață al Oanei Gheorghiu. Are un job important și o avere pe măsură!

31/10/2025 | 11:01
Oana Gheorghiu formează un cuplu de mai mulți ani cu Corneliu State. Cei doi au împreună un băiat, care este student în Olanda. Partenerul de viață al acesteia deține o funcție de conducere în cadrul unei companii străine. Cine este și cu ce se ocupă, de fapt, Corneliu State?

Corneliu State, partenerul Oanei Gheorghiu este managerul unei companii franceze care a intrat pe piața din România în anul 2004. Această companie este specializată în refrigerare, izolații industriale și agroalimentare. În primăvara acestui an, Oana Gheorghiu a fost numită de Ilie Bolojan în funcția de membru în consiliul director al Autorității Naționale de Management a Calității în Sănătate, în care și-a depus declarația de avere. În același document apare și numele partenerului ei, Corneliu State.

Acesta este menționat la rubrica bunurilor imobile, Corneliu State deținând în București, în cote egale cu Oana Gheorghiu, un teren de 1.603 mp, cumpărat în anul 2005, și un teren intravilan, cumpărat în 2017, cu suprafața de 144 mp. De asemenea, Corneliu State mai are în București o casă de locuit, în părți egale cu Gheorghiu, cu suprafața de 127,17 mp, cumpărată în anul 2017. În schimb, Corneliu State nu apare la rubrica veniturilor anuale, deoarece nu este soț în acte al Oanei Gheorghiu.

Corneliu State este manager pentru România al companiei franceze Sodipan, specializată în refrigerare, izolații industriale și agroalimentare. Domeniile de expertiză sunt izolații frigorifice în domeniile alimentar și industrie, supermarketuri, izolații frigorifice și camere sterile pentru industria petrochimică, camere sterile pentru industria farmaceutică și camere sterile pentru industria nucleară.

Sodipan activează în Ungaria, Bulgaria, Elveția, Polonia, Australia, Canada, Statele Unite ale Americii, Guadelupa și Martinica. Corneliu State supervizează activitatea Sodipan în țările limitrofe României, Bulgaria și Ungaria. În București s-a realizat un proiect pentru o piață agroalimentară cu o suprafață de 5.800 mp.

Oana Gheorghiu și Corneliu State au împreună un fiu, Alex, care a urmat Liceul Francez „Anna de Noailles” din București. În prezent studiază la Universitatea din Twente, Olanda. Aceasta a subliniat importanța aderării la valorile europene.

„Căci asta înseamnă să fii cetățean european. Copiii aceștia învață carte, deprind competențe susținuți nu de țara lor, ci de Europa. Copiii aceștia vor să vină acasă, pentru a folosi aici ce au învățat acolo, pentru a construi aici așa cum au văzut acolo. Dar pentru a avea unde să se întoarcă, e nevoie ca noi să nu o dăm de gard, să nu distrugem ce am construit cu greu!’, a scris Oana Gheorghiu.

