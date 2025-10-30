Acasă » Știri » Sediul central al partidului lui George Simion a fost vandalizat. Pe cine acuză liderii AUR

Sediul central al partidului lui George Simion a fost vandalizat. Pe cine acuză liderii AUR

De: Irina Rasoveanu 31/10/2025 | 00:00
Sediul central al partidului lui George Simion a fost vandalizat. Pe cine acuză liderii AUR
Sediul central al AUR a fost vandalizat/ Sursa foto: Facebook
Surpriză neplăcută pentru membrii AUR! Sediul central al partidului condus de George Simion a fost vandalizat. Autorii au scris mai multe mesaje împotriva extremismului și au desenat însemne peste fețele domnitorilor români cu spray-uri cu vopsea. În urma celor întâmplate, reprezentanții AUR au transmis un mesaj prin care condamnă gestul neașteptat. Află, în articol, pe cine acuză liderii partidului!

În urmă cu doar câteva ore, reprezentanții partidului AUR (Alianța pentru Unirea Românilor) au transmis că sediul lor central din Capitală a fost vandalizat. De asemenea, ei au împărtășit mai multe imagini cu desenele și însemnele apărute peste noapte.

Pe cine acuză AUR, partidul condus de George Simion

Sediul central al AUR din București a fost vandalizat în cursul nopții de miercuri spre joi, 29 spre 30 octombrie 2025. Membrii partidului condus de George Simion au găsit pe zidurile clădirii mai multe mesaje împotriva extremismului și însemne peste fețele domnitorilor români, desenate cu spray-uri cu vopsea.

„Vandalizarea nu este un act de curaj, ci o infracțiune. Ura și violența nu pot fi instrumente politice. Cine atacă sedii, simboluri și chipurile eroilor noștri nu apără democrația, o distruge. România are nevoie de lege, de respect și de oameni care construiesc, nu de cei care distrug”, au transmis reprezentanții AUR pe pagina de Facebook a partidului.

Liderii AUR cred că adversarii politici sunt de vină pentru cele întâmplate. Aceștia au transmis că atitudinea oponenților lor față de partidul condus de George Simion a dus la o astfel de situație tensionată.

„Ce vedeți aici ce s- a întâmplat peste noapte sunt infracțiuni de distrugere ale unor bunuri. Cine le-a făcut? Cine îi aud pe liderii lor politici, acuzându-ne pe noi de tot ce e rău în țară. Dacă în Occident s-a ajuns la gloanțe și moarte ce ne putem aștepta și în România.

S-a ajuns la cuțite cu care lumea merge înarmată și cu care se taie fața lui Mihai Viteazu, ale lui Ștefan cel Mare sau a lui Constantin Brâncoveanu. În toate campaniile am spus răspicat să nu se mai propage în societate, noi am vorbit despre frică și despre ură. Doar că această ură se întoarce împotriva lor”, au mai precizat reprezentanții partidului.

×