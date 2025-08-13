George Simion rupe tăcerea! În ce relații a rămas cu Gigi Becali: „Este un om teleghidat de sistem”

George Simion a rupt tăcerea despre situația dintre el și Gigi Becali! Invitat în cadrul emisiunii Dan Diaconescu Direct, fostul candidat la alegerile prezidențiale a dat cărțile pe față! Vă prezentăm cele mai recente declarații!

Nu este pentru nimeni un secret că George Simion și Gigi Becali erau foarte apropiați în urmă cu câteva luni. Între cei doi au intervenit unele neînțelegeri în timpul campaniei electorale.

George Simion susține că nu mai are nicio treabă cu Gigi Becali. Fostul candidat la alegerile prezidențiale susține că nu a primit niciodată bani, personal, din partea latifundiarului din Pipera. Sumele respective au fost folosite pentru construirea caselor distruse de inundații.

Dan Diaconescu: Cu Gigi Becali în ce relație ați rămas? Când ați vorbit ultima oară cu dânsul?

George Simion: În nicio relație. Eu chiar am crezut și am povestit la ultima apariție la dumneavoastră felul în care eu credeam că într-adevăr este un om bun, smerit, care s-a schimbat, care a luat-o pe calea Domnului, față de acel Gigi Becali împotriva căruia protestam când eram copil, ca să constat că este un om teleghidat de sistem. Care trebuie să iasă din AUR: „George, eu trebuie să ies din AUR” (n.r. i-a spus Gigi Becali). „Dar de ce trebuie să ieși, Gigi? Că nu înțeleg de ce trebuie să ieși” (n.r. l-a întrebat George Simion) „Trebuie să te dezici de Călin Georgescu. Hai dezice-te! Dar hai, nu mai apărea tu la proteste. Oprește-te din proteste!” (n.r. i-a spus Gigi Becali)

Și așa au făcut mai mulți, nu doar Gigi Becali. Să-și aducă aminte lumea, toți care s-au dezis. Prima oară au zis că sunt cu Călin Georgescu, după aceea s-au dezis de Călin Georgescu, special ca să semene îndoială în rândul oamenilor. Când au văzut că nu merge, au încercat aceeași tehnică cu mine. Și ne iau așa, unul câte unul, ca să ne ciurească. Nu merge să fim noi ciuriți. Sau dacă ne ciuriesc, suntem ca semințele. Ei ne ciuriesc pe noi și mai apar o sută ca noi.

Dan Diaconescu: E bună asta, da, e frumos. Dar asta e situația. Deci de atunci n-ați mai vorbit, nu v-ați mai văzut cu Gigi Becali?

George Simion: Și mă bucur că s-a lămurit, că mai erau unii: „Domnule, ți-a dat Becali bani”. Mă bucur că s-a lămurit! Nu mi-a dat mie, personal, Becali bani, a ajutat cu materialele de construcții, ca și alți oameni la Pechea. Și am lăsat 50 de case reconstruite sau construite de la zero, în spate, acolo la Pechea, cum și la Broștieni. Sunt convins că o să lăsăm niște lucruri frumoase în spate și nu va rămâne pe drumuri nicio familie.

George Simion, despre finanțarea de stat a unei echipe de fotbal

Nu putem să nu aducem în discuție faptul că George Simion a făcut câteva precizări în legătură cu afirmația potrivit căreia ar fi dorit ca echipa CSA Steaua să intre în liga I cu finanțarea de la stat.

Dan Diaconescu: O întrebare la care n-am apucat să răspundem în episodul precedent… spunea că dumneavoastră vreți CSA Steaua să intre în Liga I și cu finanțare de la stat, de la Guvern. Ați spus asta vreodată? Așa ați cerut?

George Simion: Nu. Vreau, în primul rând, justiția să funcționeze și să se respecte legile țării și vreau ca, dacă există finanțare la stat în niște cazuri… să fie în toate cazurile. Adică nu poți să ai, nu știu, Chiajna și alte cluburi finanțate din bani publici și altele nu. (…) Ori da la toate, ori ba la toate. La fel ca și drepturile de promovare. Nu vreau eu să intru în polemici din astea care-i Steaua adevărată. Cea din A… cea din B, justiția o să se pronunțe.

