Călin Georgescu nu s-a retras din politică! Planul lui George Simion

George Simion, vești importante pentru susținătorii săi și a lui Călin Georgescu! Câștigătorul primului tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024 nu s-a retras din politică. Află, în articol, care este planul liderului AUR!

Marți seara, 12 august 2025, George Simion a fost invitat în cea mai nouă ediție a emisiunii Dan Diaconescu Direct, în cadrul căreia a vorbit despre planul său pentru România. Prin prezentarea sa, liderul AUR a dat de înțeles că îl va avea alături pe Călin Georgescu. Deși are probleme cu legea și se află sub control judiciar, fostul candidat la prezidențiale nu pare să renunțe la politică.

Ce plan au George Simion și Călin Georgescu

Dan Diaconescu l-a întrebat pe George Simion ce soluții are pentru situația actuală a României, în cazul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan ar cădea, iar el ar veni la putere. Fără să stea pe gânduri, liderul AUR a început să vorbească despre programul Hrană-Apă-Energie.

Acest plan a fost inițiat și prezentat de Călin Georgescu atunci când a candidat la alegerile prezidențiale. Așadar, cel mai probabil, politicianul va fi în continuare alături de George Simion pentru a putea implementa programul.

„Dan Diaconescu: Dacă o să cadă guvernul actual și vine un guvern condus de Călin Georgescu, ar accepta PSD-ul ăsta sau un alt partid să se alieze cu dumneavoastră? Cu ce se schimbă imediat de a doua zi viața românilor? Adică aveți un program, clar cât va fi TVA-ul, cât va fi impozitul, cât va fi cea a CASS-ul? George Simion: Noi avem un program articulat de guvernare, avem soluții de la creșterea redevențelor, la impozitarea corectă a multinaționalelor, la un mediu de afaceri echitabil, la reîntoarcerea românilor din diaspora. Noi, ca partid, am adoptat programul Hrană-Apă-Energie. Nu condiționăm numele vreunui ministru în ipoteza lansată de dumneavoastră, avem soluțiile să reparăm aceste fărădelegi care se întâmplă zilele acestea”, a fost discuția dintre George Simion și Dan Diaconescu.

George Simion a lămurit și acuzațiile conform cărora ar vrea să vândă țara Israelului dacă ar ajunge președinte. Liderul AUR a precizat că are respect pentru celelalte religii, însă el este creștin ortodox.

„Eu sunt român, sunt creștin ortodox și totodată respect celelalte confesiuni, celelalte credințe. Unii încearcă să ne portretizeze în antisemiți, în partea cealaltă. L-am văzut pe ambasadorul României în Israel cu editoriale veninoase în care denunță antisemitismul meu. Trebuie să fim serioși. Și trebuie să știm prudent, fără excese, să ne găsim locul nostru în lume”, a spus George Simion.

Citește și: Imagini emoționante cu George Simion și familia la mare! Liderul AUR a ales litoralul românesc, iar micuțul Răducu a fost vedeta sejurului