Are două diplome de master, în Business și Marketing, dar nimeni nu o angajează. Motivul pentru care această tânără de 28 de ani este șomeră

O absolventă cu două diplome de master în business și marketing trăiește coșmarul vieții sale. Tânăra în vârstă de 28 de ani nu reușește să își găsească un job. Motivul? Află în articol!

Cu un CV bine pus la punct și cu multe stagii de practică, Sara, o tânără din Austria, nu înțelege de ce nu își găsește un loc de muncă. Din păcate, numărul absolvenților din Austria care sunt în aceeași situație cu ea este unul ridicat.

Are două diplome de master, dar nimeni nu o angajează

Ea a mărturisit că are luni bune de când aplică la diferite locuri de muncă, dar nu primește niciun răspuns. Se pare că un număr ridicat de tineri absolvenți din Austria se confruntă cu un început de carieră dificil.

Sara și-a notat și a ținut contul fiecărui CV trimis către locuri de muncă. Într-un final, aceasta a ajuns la un număr de peste 200 de CV-uri trimise, începând cu finalul lunii mai. Dacă unii angajatori o consideră lipsită de experiență pe tânără, alții nu o angajează pe motiv că este mult prea calificată pentru ei.

„Unii spun că nu am suficientă experiență, alții că sunt prea calificată pentru post. Cel mai frustrant este când nu primesc niciun răspuns”, a spus ea pentru Der Standard.

Tinerii din Austria își găsesc greu joburi

Conform datelor oficiale emise de Serviciul de Ocupare a Forței de Muncă din Austria (AMS), cazurile asemănătoare cu al Sarei sunt multe. În luna septembrie a anului 2025 au fost înregistrate peste 375.000 de persoane fără un loc de muncă sau în recalificare, cu aproape 6% mai mult decât în anul 2024.

„Avem de-a face mai degrabă cu o consecință a academizării accelerate – tot mai mulți oameni finalizează studii universitare, iar piața se adaptează mai lent”, spune Helmut Hofer, profesor de la Institutul pentru Studii Avansate.

Economiștii consideră că aceste statistici sunt cauzate de faptul că absolvenții au așteptări foarte mari, în timp ce companiile caută competențe tot mai specifice.

„Mulți tineri își doresc joburi care să le ofere sens, flexibilitate și salarii competitive. În realitate, multe poziții de început nu îndeplinesc toate aceste criterii”, spune Bernhard Wundsam, directorul Uniport- serviciul de carieră al Universității din Viena.

CITEȘTE ȘI:

NU E BANC! Ce salariu are un casier Lidl în Capitală. Este plătit suplimentar pentru ore în plus și ia prime de sărbători

Guvernul face angajări, la scurt timp după ce a dat afară mai mulți bugetari. Ce job-uri sunt vizate