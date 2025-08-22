Acasă » Știri » Guvernul face angajări, la scurt timp după ce a dat afară mai mulți bugetari. Ce job-uri sunt vizate

De: Redacția CANCAN 22/08/2025 | 16:51
FOTO: Pixabay

Guvernul își propune să aducă mai multă eficiență și profesionalism în companiile de stat, printr-un proces de selecție transparent și deschis specialiștilor dornici să contribuie la modernizarea acestui sector. Astfel, a lansat un apel de angajare pentru o funcție mult râvnită de români.

Guvernul a anunțat măsuri pentru creșterea performanței companiilor de stat, vizând reducerea cheltuielilor inutile și o structură de personal bazată pe profesionalism. Practic, cei care nu dau randament vor fi înlocuiți, iar funcțiile de conducere vor fi ocupate de oameni competenți și motivați să obțină rezultate.

În acest cadru, Ministerul Economiei a deschis procesul de înscriere pentru pozițiile de conducere din companiile de stat. Cei interesați își pot depune candidatura printr-o secțiune specială creată pe site-ul instituției, completând un formular și atașând CV-ul.

”E TIMPUL SĂ SCHIMBĂM JOCUL ÎN COMPANIILE DE STAT!

Este momentul să punem în fruntea companiilor de stat profesioniști care știu, pot și vor să facă treabă.
Noi deschidem ușile, tu trebuie doar să intri!

Dacă ești pregătit să:

– conduci Consilii de Administrație cu responsabilitate și viziune,
– devii administrator special și să readuci pe linia de plutire companii aflate în insolvență,
… atunci locul tău este aici”, este anunțul de pe pagina Guvernului României.

Ce spune ministrul Economiei despre noile locuri de muncă

Ministrul Economiei a declarat că numirile în funcții nu vor ține cont de apartenența politică, ci de competența candidaților. De la lansarea apelului, a primit deja 16 CV-uri, multe dintre ele de o calitate profesională superioară celor întâlnite în companiile de stat.

El a recunoscut lipsa de încredere generată de selecțiile anterioare, dar a promis că se va implica personal pentru ca procesul să fie corect și transparent. A afirmat că România are nevoie de specialiști valoroși, sprijiniți de un sistem politic care să le garanteze meritul.

„Nu contează dacă (nr. pontențialii candidați) au făcut politică, dacă sunt la un alt partid politic. Îi asigur că, pentru numirile pe care eu le pot face legal, până când se pornește selecția, aceste persoane vor fi considerate și se vor face numiri de aici. (…)

În câteva ore, s-au primit vreo 16 CV-uri de oameni de calitate. Pe șapte-opt dintre ele m-am uitat. Sunt de o calitate profesională superioară celor care sunt în companiile de stat pe care le-am verificat până acum.

Știu că nu există încredere. Știu că oamenii au mai participat la selecții și au fost umiliți. Pe lângă multele probleme din acest minister, mă voi ocupa personal ca, în ceea ce urmează, să existe corectitudine. Pentru ca țara asta să poată avansa, oamenii buni trebuie să facă un pas înainte, iar politicul trebuie să le fie garanția că valoarea lor nu este diluată de combinațiile politice”, a spus ministrul Economiei, Radu Miruță.

