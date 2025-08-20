Ce prevede Ordonanța de Urgență care face modificări la cumulul de pensie și salariu, de fapt

Guvernul pregătește un pachet de măsuri cu impact direct asupra angajărilor și mobilității din sectorul public, care va bloca, pentru mai bine de un an, concursurile pentru posturi vacante, transferurile și detașările între instituții, cu excepții punctuale acolo unde lipsa de personal este considerată critică. Noile reglementări vor fi introduse printr-o ordonanță de urgență aflată în dezbatere publică, document ce vizează modificarea Codului administrativ și regimul aplicabil personalului contractual din instituțiile finanțate din bugetul de stat.

Această măsură urmărește să ofere o soluție parțială pentru acoperirea golurilor de personal în sistem, permițând menținerea în activitate a unor persoane cu experiență. Totuși, decizia finală rămâne la latitudinea ordonatorului de credite, ceea ce înseamnă că nu toți pensionarii vor avea posibilitatea să își continue cariera, chiar dacă doresc acest lucru.

Pensionarii pot rămâne activi, dar fără cumul pensie-salariu

Una dintre cele mai importante schimbări privește suspendarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în administrația publică. Vor fi permise doar acele proceduri incluse în planul de recrutare și promovare al funcționarilor publici pentru perioada 2025-2026, aprobat deja prin hotărâre de guvern. Concursurile aflate în desfășurare la momentul intrării în vigoare a actului normativ vor putea continua doar dacă s-a finalizat etapa de verificare a eligibilității candidaților.

În paralel, se introduce o limitare severă a mobilității angajaților. Transferurile și detașările funcționarilor publici vor fi suspendate pe o perioadă determinată, cu o singură fereastră de 30 de zile în care anumite posturi vor putea fi ocupate prin transfer în interesul serviciului. Astfel, instituțiile nu vor mai avea flexibilitatea de a redistribui personalul în funcție de nevoi, ceea ce ar putea conduce la blocaje, mai ales în domeniile unde există deja deficit de resurse umane.

Un alt capitol esențial al proiectului de ordonanță privește cumulul pensiei cu salariul în sectorul public. Angajații care au primit decizia de pensionare, fie din sistemul general, fie din scheme speciale sau militare, vor putea continua să lucreze până la vârsta de 70 de ani, cu condiția depunerii unei cereri și a obținerii acordului anual din partea instituției. În acest caz, plata pensiei va fi suspendată pe perioada activității. În lipsa unei solicitări din partea persoanei sau în cazul în care angajatorul nu își dă acordul, raportul de muncă sau de serviciu încetează automat.

Contextul acestor modificări este dat de presiunea asupra bugetului public și de necesitatea limitării cheltuielilor cu personalul. În prezent, în administrația centrală lucrează peste 836.000 de angajați, iar la nivel național numărul total depășește 1,3 milioane. Cele mai mari structuri de personal sunt concentrate în educație și sănătate. Ministerul Educației gestionează peste 308.000 de angajați, în timp ce instituțiile de învățământ superior de stat au peste 71.000 de posturi.

Sistemul sanitar cuprinde aproximativ 18.000 de angajați la nivel ministerial și peste 80.000 în unitățile finanțate prin Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate. De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne are aproximativ 125.000 de angajați în structurile de poliție și jandarmerie, iar Ministerul Apărării Naționale dispune de aproape 76.000 de salariați.

