Acasă » Știri » Ce pensie primește un român din Timiș care a muncit o singură zi la viața lui

Ce pensie primește un român din Timiș care a muncit o singură zi la viața lui

De: Denisa Iordache 15/08/2025 | 15:38
Ce pensie primește un român din Timiș care a muncit o singură zi la viața lui
Vești proaste pentru mulți pensionari!

Un român din județul Timiș primește cea mai mică pensie. Acesta a lucrat doar o zi din viața lui, iar răsplata este pe măsură. Află în rândurile de mai jos despre ce sumă este vorba!

Numărul pensiilor de serviciu (speciale) din județul Timiș este în ușoară scădere comparat cu anul trecut. În timp ce un aviator primește cea mai mare pensie în valoare de 46.267 de lei, nu o să vă vină să credeți cât primește un român care a muncit doar o zi.

Ce pensie primește un român care a muncit o singură zi

Ei bine, nu vă mai ținem în suspans și vă spunem: 1 leu. Da, atât primește românul care a muncit o singură zi din viață. Acesta a stabilit un record în județ, dar nu așa cum și-ar fi dorit.

„La nivelul județului Timiș, la sfârșitul lunii iulie 2025 avem înregistrați 299 de beneficiari de pensii de serviciu. În aceeași perioadă a anului 2024, aveam 305 beneficiari de pensii de serviciu. Cel mai mare cuantum al unei pensii de serviciu este de 46.267 lei și face parte din categoria profesională Aviator.

Cea mai mică pensie, calculată în funcție de contributivitate, este de 1 leu. Acest cuantum a rezultat după plata unei singure zile de muncă, pe baza de contract de asigurat. Până în anul 2018 era suficientă o vechime în muncă chiar și de o singură zi pentru obținerea unei pensii de invaliditate”, a declarat directorul executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Timiș, Cristian-Aron Mircea, potrivit observatornews.ro.

La nivelul județului Timiș sunt înregistrați 153.925 de beneficiari de pensii din sistemul public. Numărul este în scădere în comparație cu anul trecut, atunci când se înregistrau 155.366 de pensionar.

ANM a dat prognoza până în 15 septembrie. Cum va fi vremea în toată România, surpriza anunțată de meteorologi
ANM a dat prognoza până în 15 septembrie. Cum va fi vremea în...
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri...

CITEȘTE ȘI:

Categoria de români care riscă să NU mai primească pensia! Ce e musai să faci în următoarele săptămâni

Se schimbă sistemul de plată al pensiilor! Care sunt pensionarii afectați de decizie

Tags:
Iți recomandăm
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Știri
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Depozit Sameday cuprins de flăcări în Iași! Fumul gros a ajuns în zonele locuite
Știri
Depozit Sameday cuprins de flăcări în Iași! Fumul gros a ajuns în zonele locuite
Beznă peste partidul lui Nicușor Dan! USR, chemată în instanță pentru o factură restantă de energie
Mediafax
Beznă peste partidul lui Nicușor Dan! USR, chemată în instanță pentru o factură...
ANM a dat prognoza până în 15 septembrie. Cum va fi vremea în toată România, surpriza anunțată de meteorologi
Gandul.ro
ANM a dat prognoza până în 15 septembrie. Cum va fi vremea în...
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția...
Miami Beach al României, construit pentru valută. CIA: „Conducerea a recunoscut valoarea dolarului turistic”
Adevarul
Miami Beach al României, construit pentru valută. CIA: „Conducerea a recunoscut valoarea dolarului...
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat...
Un deputat PSD atacă Guvernul Bolojan: Educaţia pierde aproape 20% din fondurile PNRR
Mediafax
Un deputat PSD atacă Guvernul Bolojan: Educaţia pierde aproape 20% din fondurile PNRR
Parteneri
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o siluetă de invidiat, la aproape 50 de ani
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini wow cu soția lui Ilie Năstase! A aruncat internetul în aer. Ioana are o...
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate privirile
Prosport.ro
Apariția care le-a tăiat respirația. Cea mai frumoasă prezentatoare TV din Albania a atras toate...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Click.ro
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru...
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
WOWBiz.ro
Accident grav pe Autostrada Soarelui! Nouă mașini au fost implicate, iar traficul blocat. Breaking news
Unde este Nicușor Dan. Imagini cu Președintele și familia lui la mănăstire, de Sfânta Maria
Antena 3
Unde este Nicușor Dan. Imagini cu Președintele și familia lui la mănăstire, de Sfânta Maria
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria curte, garaje, șoproane sau alte anexe
Digi 24
VIDEO Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în...
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de pregătire a întâlnirii dintre Putin și Trump în Alaska
Digi24
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de pregătire a întâlnirii dintre Putin...
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
kanald.ro
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul...
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
StirileKanalD
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
kfetele.ro
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care...
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit de moartea lui! Unde l-a dus tânăra pe Irinel Columbeanu? Imaginile momentului
WOWBiz.ro
Irina Columbeanu și-a scos tatăl de la azil, la scurt timp după ce s-a vorbit...
Oficialii ruşi au mers în Alaska cu un avion folosit în trecut pentru trafic de cocaină
observatornews.ro
Oficialii ruşi au mers în Alaska cu un avion folosit în trecut pentru trafic de...
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Top scule electrice Parkside și produse Livarno Home la prețuri bune în catalogul Lidl din august
go4it.ro
Top scule electrice Parkside și produse Livarno Home la prețuri bune în catalogul Lidl din...
Cum slăbești și mănânci bine în același timp? Trucul negreșit!
Descopera.ro
Cum slăbești și mănânci bine în același timp? Trucul negreșit!
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă: „Suntem pregătiți...”, iar apoi au continuat: „Un copil vine la momentul potrivit...”
Viva.ro
Daliana Răducan și Răzvan Simion, au făcut anunțul la doar un an de la nuntă:...
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa League!
Fanatik.ro
Ultimul meci pe Voyo? Bătălie mare pe drepturile TV la Aberdeen – FCSB din Europa...
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al liderului de la Kremlin are profesori privați, care sunt plătiți cu o mică avere în fiecare an
Fanatik.ro
Prima fotografie cu fiul cel mic al lui Vladimir Putin. Băiatul de 6 ani al...
Doliu în televiziune! A murit cel mai mare prezentator TV. A inspirat generații întregi
Capital.ro
Doliu în televiziune! A murit cel mai mare prezentator TV. A inspirat generații întregi
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat că i s-a desființat postul!
Romania TV
O învățătoare a murit din cauza măsurilor Guvernului. A făcut AVC, după ce a aflat...
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
Go4Games
Fast & Furious - seria revine cu un nou joc pe PC și console
România a pierdut-o pe cea mai mare cântăreață a tuturor timpurilor. A cucerit scena și televiziunea cu vocea sa
Capital.ro
România a pierdut-o pe cea mai mare cântăreață a tuturor timpurilor. A cucerit scena și...
Vaccinarea HPV și screeningul pentru cancerul de col uterin, finanțate în continuare
evz.ro
Vaccinarea HPV și screeningul pentru cancerul de col uterin, finanțate în continuare
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori. Ce au găsit în casă
Gandul.ro
Descoperire macabră într-un apartament din București. Decesul unei femei i-a pus pe gânduri pe anchetatori....
as.ro
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de...
Nicușor Dan, absent de la festivitățile organizate de Ziua Marinei! Care este motivul și ce mesaj a transmis: „Atât timp cât stăm împreună în jurul valorilor noastre naționale suntem mai puternici”
radioimpuls.ro
Nicușor Dan, absent de la festivitățile organizate de Ziua Marinei! Care este motivul și ce...
Bolojan, avertizat! Dialog halucinant între o primăriță care a atras 15 milioane € din fonduri europene și angajații de la minister. De ce n-au mai ajuns banii din PNRR
Fanatik.ro
Bolojan, avertizat! Dialog halucinant între o primăriță care a atras 15 milioane € din fonduri...
Ce s-a ales de un bărbat care a câștigat peste 1 milion de euro la loto. ”Am făcut o donație…”
Fanatik.ro
Ce s-a ales de un bărbat care a câștigat peste 1 milion de euro la...
A murit, încercând să salveze caii! Mircea a pierit în incendiul de lângă Madrid
Yellow News
A murit, încercând să salveze caii! Mircea a pierit în incendiul de lângă Madrid
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Test de inteligență | În această poză este o mare greșeală. Găsiți-o în 10 secunde!
Test de inteligență | În această poză este o mare greșeală. Găsiți-o în 10 secunde!
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Cauza morții artistei Emilia Istvan. De ce s-a stins din viață Mili de la Timișoara
Laura Cosoi a cedat! Ce schimbare majoră pregătește actriţa din toamnă: “Nu reușim să facem față”
Laura Cosoi a cedat! Ce schimbare majoră pregătește actriţa din toamnă: “Nu reușim să facem față”
Depozit Sameday cuprins de flăcări în Iași! Fumul gros a ajuns în zonele locuite
Depozit Sameday cuprins de flăcări în Iași! Fumul gros a ajuns în zonele locuite
Ce a primit un corporatist din Pipera, care a comandat un gyros „fără cartofi, fără ceapă, ...
Ce a primit un corporatist din Pipera, care a comandat un gyros „fără cartofi, fără ceapă, dar cu mulți ardei iuți”
Lovitura de imagine pe care Meghan Markle vrea să i-o dea cumnatei sale, Kate Middleton. „E pur și ...
Lovitura de imagine pe care Meghan Markle vrea să i-o dea cumnatei sale, Kate Middleton. „E pur și simplu crudă!”
Vezi toate știrile
×