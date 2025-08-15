Ce pensie primește un român din Timiș care a muncit o singură zi la viața lui

Un român din județul Timiș primește cea mai mică pensie. Acesta a lucrat doar o zi din viața lui, iar răsplata este pe măsură. Află în rândurile de mai jos despre ce sumă este vorba!

Numărul pensiilor de serviciu (speciale) din județul Timiș este în ușoară scădere comparat cu anul trecut. În timp ce un aviator primește cea mai mare pensie în valoare de 46.267 de lei, nu o să vă vină să credeți cât primește un român care a muncit doar o zi.

Ce pensie primește un român care a muncit o singură zi

Ei bine, nu vă mai ținem în suspans și vă spunem: 1 leu. Da, atât primește românul care a muncit o singură zi din viață. Acesta a stabilit un record în județ, dar nu așa cum și-ar fi dorit.

„La nivelul județului Timiș, la sfârșitul lunii iulie 2025 avem înregistrați 299 de beneficiari de pensii de serviciu. În aceeași perioadă a anului 2024, aveam 305 beneficiari de pensii de serviciu. Cel mai mare cuantum al unei pensii de serviciu este de 46.267 lei și face parte din categoria profesională Aviator. Cea mai mică pensie, calculată în funcție de contributivitate, este de 1 leu. Acest cuantum a rezultat după plata unei singure zile de muncă, pe baza de contract de asigurat. Până în anul 2018 era suficientă o vechime în muncă chiar și de o singură zi pentru obținerea unei pensii de invaliditate”, a declarat directorul executiv al Casei Județene de Pensii (CJP) Timiș, Cristian-Aron Mircea, potrivit observatornews.ro.

La nivelul județului Timiș sunt înregistrați 153.925 de beneficiari de pensii din sistemul public. Numărul este în scădere în comparație cu anul trecut, atunci când se înregistrau 155.366 de pensionar.

