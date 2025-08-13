Categoria de români care riscă să NU mai primească pensia! Ce e musai să faci în următoarele săptămâni

O parte dintre români se află în pericol să rămână fără pensie în următoarea perioadă. Casa Națională de Pensii a transmis un anunț care îi vizează direct. Totul se poate întâmpla dacă nu este depus, la timp, un document esențial. Cine sunt cei care trebuie să fie atenți și ce trebuie să facă în săptămânile următoare?
Este vorba despre persoanele care primesc pensie de urmaș. O parte dintre acestea ar putea să nu mai încaseze niciun leu dacă nu își actualizează actele. Termenul pentru a face acest lucru este strict, iar nerespectarea lui duce automat la suspendarea plăților.
Concret, toți beneficiarii de pensie de urmaș care își continuă studiile trebuie să depună adeverințe care să ateste acest lucru. Aceste documente sunt obligatorii și trebuie actualizate semestrial, în funcție de nivelul de învățământ.
Astfel, elevii trebuie să prezinte adeverințele la casele teritoriale de pensii până cel târziu la 25 septembrie, iar studenții până la 25 octombrie. Dacă aceste documente nu ajung la timp, plata pensiei se suspendă imediat, fără vreo altă notificare suplimentară.
Potrivit legii, pensia de urmaș poate fi solicitată în cazul decesului unui pensionar sau al unei persoane care îndeplinea condițiile pentru pensionare. Printre beneficiari se numără:
Valoarea pensiei de urmaș depinde de numărul beneficiarilor:
Specialiștii atrag atenția că beneficiarii trebuie să respecte cu strictețe termenele de depunere a documentelor, pentru a evita suspendarea plăților. În caz contrar, reluarea pensiei se va face doar după prezentarea adeverinței, însă banii pentru lunile pierdute nu vor fi recuperați integral.
