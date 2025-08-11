Cât este pensia medie pentru limită de vârstă sau anticipată în 2025

În România, sunt aproape 4,7 milioane de pensionari, numărul acestora crescând semnificativ în iunie 2025. Sumele de bani pe care oamenii ieșiți din câmpul muncii le primesc diferă semnificativ în funcție de categoriile de beneficiari. Află, în articol, cât este pensia medie pentru limită de vârstă sau anticipată!

Românii nu primesc dreptul la pensie imediat ce împlinesc vârsta corespunzătoare, ci trebuie să bifeze mai multe criterii. Potrivit legislației în vigoare, adoptată în 2023 și aplicabilă din 2024, angajații au nevoie de un minim de 15 ani de muncă să poată beneficia de pensia pentru limită de vârstă.

Cât este pensia medie în 2025

Datele oficiale de la Casa Națională de Pensii Publice arată că, în iunie 2025, numărul pensionarilor a crescut cu peste 4.000 de persoane, ajungând la aproape 4,7 milioane de pensionari. Astfel, totalul sumelor plătite pentru această categorie de români a depășit 12,9 miliarde lei, potrivit Capital.

În România, în 2025, pensia medie este de aproximativ 2.770 de lei. O pensie mai mică, situată sub 700 de lei, o au românii care au lucrat în agricultură, care sunt peste jumătate de milion. Aproape 3,8 milioane de oameni primesc pensie la limita de vârstă. Dintre aceștia, două treimi sunt femei, iar pensia medie se ridică la peste 3.000 de lei.

Aproximativ 4.100 de români beneficiază de pensii anticipate, cu o valoare medie de aproape 4.000 de lei. În ceea ce privește pensia anticipată parțială, au fost înregistrate peste 95.000 de cazuri, suma medie fiind de 2.800 de lei.

Mai există și pensiile de invaliditate de care beneficiază peste 400.000 de persoane, cu o medie în jurul a 1.100 lei. Aproximativ 45.000 dintre acestea sunt pentru gradul I de invaliditate. În astfel de cazuri, suma este mai mică, sub 1000 de lei.

De asemenea, aproximativ 44.000 de persoane beneficiază de pensii de urmaș, suma medie fiind de 1.500 de lei. Recent, Casa Națională de Pensii Publice a transmis un anunț important pentru această categorie de români.

Potrivit instituției, este esențial ca anumite documente să fie actualizate la timp, astfel beneficiarii riscă suspendarea plăților. Mai exact, adeverințele care atestă continuarea studiilor trebuie depuse de două ori pe an, în funcție de termenele comunicate de casa teritorială de pensii. De obicei, elevii trebuie să aducă documentele până pe 25 septembrie, iar studenții până pe 25 octombrie. Lipsa acestora duce la oprirea automată a plăților.

