Se schimbă sistemul de plată al pensiilor! Care sunt pensionarii afectați de decizie

Anunț important pentru mulți români! Sistemul de plată al pensiilor se schimbă! Cine sunt pensionarii care sunt pensionarii afectați de această decizie! Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce este vorba!

Românii care urmează să se pensioneze trebuie să fie atenți la schimbările pe care Guvernul le pregătește pentru modul de plată a banilor din fondurile private de pensii. Un proiect legislativ aflat în prezent în discuții oficiale aduce modificări importante, în special pentru cei care au acumulat sume considerabile în conturile Pilonului 2.

Președintele Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR), Radu Crăciun, a spus, în cadrul unei recente conferințe de presă, că fondurile private au capacitatea financiară de a plăti pensiile pentru milioane de români, chiar și în momentul în care numărul celor ieșiți la pensie va atinge nivelul maxim în următorii ani.

El a subliniat că nu există probleme legate de lichiditate, ba chiar contribuțiile anuale depășesc cu mult valoarea plăților efectuate. Doar în 2025 se estimează încasări de aproximativ 22 de miliarde de lei, în timp ce sumele care vor fi plătite pensionarilor se ridică la circa 2 miliarde de lei.

Din 2008 până în prezent, fondurile de pensii private au efectuat plăți de peste 4 miliarde de lei către aproximativ 250.000 de beneficiari ai Pilonului 2 și aproape 900 de milioane de lei către circa 100.000 de persoane care au contribuit la Pilonul 3, cel facultativ.

Nu poate fi retrasă întreaga sumă dintr-o dată

Conform noii legi propuse, persoanele care au strâns în conturi mai mult de 15.372 de lei (echivalentul a 12 indemnizații sociale) nu vor putea retrage întreaga sumă dintr-o dată. În locul plății integrale, se va putea încasa imediat doar 25% din economii, restul urmând să fie primit în tranșe, pe o perioadă de cel puțin 10 ani, sau sub forma unei pensii viagere – un venit lunar garantat pe toată durata vieții.

Această măsură, inspirată din practicile altor state europene, nu este impusă din cauza unei lipse de bani, ci pentru a asigura un venit stabil pensionarilor și pentru a preveni epuizarea rapidă a economiilor.

„Fondurile private nu sunt în pericol și pot face plăți unice oricând. Limitarea la 25% este o măsură gândită pentru a proteja calitatea vieții pe termen lung a pensionarilor”, a spus Crăciun.

Pensiile viagere oferă siguranța unui venit constant, dar vin și cu un dezavantaj: dacă beneficiarul se stinge din viață înainte de a încasa întreaga sumă, restul banilor nu mai poate ajunge la moșternitori. În schimb, opțiunea plăților eșalonate pe o perioadă fixă permite ca banii rămași să fie transmiși familiei în cazul unui deces prematur.

