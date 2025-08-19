Prăpăd pentru acești bugetari! Guvernul pregătește tăieri masive: salarii diminuate cu 30%

Vești cât se poate de proaste vin pentru o parte dintre bugetarii României. Guvernul pregătește reforma companiilor de stat, iar schimbările nu vor trece neobservate. Se anunță mai puțini șefi, mai puține posturi și, cel mai dureros, salarii mai mici. Unele lefuri grase vor scădea chiar și cu 30%, o veste care a stârnit deja controverse.

Proiectul de lege, aflat în prezent în dezbatere publică, vizează mai ales autoritățile unde salariile au ajuns la cote destul de ridicate – vorbim de ASF, ANRE și ANCOM, instituții cu mii de angajați și conducători plătiți cu sume amețitoare.

Guvernul pregătește tăieri masive: salarii diminuate cu 30%

Reforma propusă de Guvern lovește direct în companiile de stat și instituțiile cu scheme de personal supradimensionate. Dacă până acum legislația permitea ca în consiliile de administrație să fie până la șapte membri, proiectul reduce numărul la trei pentru companiile cu un singur sistem de conducere, precum Poșta Română. În cazul companiilor cu sistem dual – Directorat și Consiliu de Supraveghere, cum este Hidroelectrica – vor rămâne cel mult cinci oameni în funcții de conducere, în loc de 12, cât sunt acum.

Mai mult, salariile acestor membri nu vor mai putea fi de trei ori media salarială din domeniu, ci doar dublul acesteia. Asta înseamnă că lefurile de lux vor fi tăiate drastic. Cine refuză noile reguli, va fi revocat imediat din funcție, fără drept la compensații financiare.

Șocul cel mai mare vine însă dinspre instituțiile-cheie: ASF, ANRE și ANCOM, unde salariile vor fi reduse direct cu 30%. Iar organigramele se vor subția și ele. Posturile vacante dispar, iar concedierile estimate sunt între 10 și 30% din personal.

Cifrele vorbesc de la sine. La ASF, unde activează circa 500 de angajați, președintele câștigă acum 61.000 de lei pe lună. După tăiere, va pierde peste 18.000 de lei lunar. La ANRE, instituție cu peste 300 de salariați, șeful este plătit cu 75.000 de lei și va rămâne fără mai bine de 22.000 de lei în fiecare lună.

Totodată, în următoarele mandate, membrii conducerii vor fi recrutați prin firme specializate, iar performanța lor va fi măsurată în funcție de rezultatele financiare ale companiilor pe care le conduc. Reforma este prezentată drept o măsură de eficientizare și responsabilizare, dar pentru unii bugetari înseamnă o lovitură financiară dură.

