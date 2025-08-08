Acasă » Știri » Vești proaste pentru românii cu carduri de energie. Schimbare majoră pe final de 2025

Vești proaste pentru românii cu carduri de energie. Schimbare majoră pe final de 2025

De: Mihaela Ioana 08/08/2025 | 19:46
Vești proaste pentru românii cu carduri de energie. Schimbare majoră pe final de 2025
Ce trebuie să știe beneficiarii cardurilor la energie. Sursa foto: Arhivă Cancan

Vești proaste! Toți românii cu carduri de energie trebuie să știe! Există o schimbare majoră pe final de 2025! De ce trebuie să țină cont beneficiarii? Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce este vorba!

Românii vulnerabili care beneficiază de carduri de energie vor fi nevoiți să facă un pas suplimentar pentru a accesa sprijinul financiar începând cu a doua jumătate a anului 2025. Guvernul a introdus o schimbare majoră în procedura de acordare a tichetelor electronice pentru plata facturilor la energie, odată cu aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 35 / 2025.

„Platforma ar trebui să fie gata până la jumătatea lunii august pentru ca oamenii să aibă timp să se înscrie în acea platformă”, a declarat Bogdan Ivan pentru România TV.

Persoanele singure și familiile cu venituri reduse pot primi un sprijin financiar de 50 de lei lunar, dar numai la cerere. Asta înseamnă că beneficiarii nu vor mai primi automat cardurile de energie, ci vor fi obligați să se înscrie într-o aplicație specială – EPIDS, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la all-inclusive în Bulgaria
Nu se poate așa ceva! Ce a primit să mănânce o româncă, la...

Cu atât mai mult, cererile pot fi depuse și prin intermediul primăriilor sau oficiilor poștale. Personalul desemnat va putea ajuta la completarea cererii în aplicația EPIDS pentru persoanele care nu au acces la internet sau nu sunt familiarizate cu tehnologia.

„Sunt eligibili cei care locuiesc singuri într-o gospodărie și au venituri de până la 1.950 lei. Dacă sunt mai multe persoane care locuiesc în aceeași gospodărie și au venituri de până la 1.780 lei, sunt eligibili pentru această schemă, pot să se înscrie în platformă imediat ce va fi terminată, într-un mod foarte simplu, doar cu datele personale, cu adresele de domiciliu și codul unic al clientului, care vine de la fiecare furnizor. Se poate înscrie direct persoana interesată, cineva din familie”, a menționat ministrul Energiei.

Ce se întâmplă după depunerea cererii

După depunerea cererii, sistemul EPIDS va verifica automat eligibilitatea fiecărui solicitant, prin conectarea la bazele de date ale instituțiilor publice, precum ANAF, AJPIS și Ministerul de Finanțe. Datele vor fi comparate și validate în timp real pentru a stabili dacă solicitantul se încadrează în criteriile schemei de sprijin.

„Am creat și posibilitatea ca fiecare primărie să își înscrie toți oamenii din comunitate care ar fi beneficiarii acestei scheme și sunt persoane cu venituri foarte mici. Și, în același timp, oficiile poștale din România, dirigintele de la poștă și angajații Poștei vor putea să-i înscrie pe oameni. Apoi datele lor să fie corelate cu cele de la Ministerul de Finanțe, de la ANAF, de la AJPIS, tocmai pentru a stabili dacă eligibilitatea este clară în luna în care omul solicită acel ajutor.

Dacă, de exemplu, e cineva care se înscrie în august pentru luna iulie și se încadrează în schemă și va avea venituri mai mari în octombrie, automat sistemul va filtra persoanele care sunt eligibile și nu va primi în octombrie acei bani pe card”, a explicat Bogdan Ivan.

Veniturile luate în calcul sunt următoarele:

  • venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;
  • venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;
  • venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale;
  • venituri din indemnizația socială pentru pensionari;
  • venituri din activități independente;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
  • venituri din salarii și asimilate salariilor;
  • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
  • venituri din investiții;
  • venituri din premii și jocuri de noroc;
  • venituri din alte surse

Odată aprobată cererea, beneficiarul va primi un tichet electronic de energie în format digital, pe adresa de e-mail indicată în cerere. La cerere, acest tichet poate fi emis și în format fizic, fiind trimis prin poștă în termen de cel mult 15 zile.

Citește și: Vești crunte pentru posesorii de vouchere sociale! Ce se întâmplă cu banii de pe card

Tags:
Iți recomandăm
Trupele Paraziții și Vama, out de la UNTOLD 2025. Care ar fi motivul pentru care artiștii nu mai urcă pe scenă
Știri
Trupele Paraziții și Vama, out de la UNTOLD 2025. Care ar fi motivul pentru care artiștii nu mai…
Rusia, noi tentative de a destabiliza Republica Moldova! Prima reacție a Oanei Ţoiu, ministrul român de Externe
Știri
Rusia, noi tentative de a destabiliza Republica Moldova! Prima reacție a Oanei Ţoiu, ministrul român de Externe
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte...
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria. Ce a primit, de fapt
Gandul.ro
Un turist român a comandat 3 mici la Nisipurile de Aur, în Bulgaria....
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia...
Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă sunt cu plățile la zi
Adevarul
Mii de firme care nu sunt „acasă” sunt declarate inactive fiscal, chiar dacă...
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui președinte de țară
Digi24
SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea unui...
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în...
Parteneri
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți...
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care fost președinte nu chefuia însă cu artiștii? „Era distant”
Click.ro
Gheorghe Turda, picanterii de la chefurile lui Ion Iliescu: „Îi plăceau piesele mai lente.” Care...
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
WOWBiz.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în...
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul...
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov...
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de turiști pe rețelele sociale: „Aveți grijă la curenții marini!”
kanald.ro
O româncă și-a salvat familia de la înec în Thassos. Avertismentul făcut de familia de...
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
StirileKanalD
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi,...
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic!
kfetele.ro
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin...
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul iubit! A târât-o agățată de mașină și i-a aruncat trupul neînsuflețit pe câmp. Momentul teribil, surprins de camerele de supraveghere
WOWBiz.ro
Ea este Romina, femeia din Arad care a fost răpită, ucisă și abandonată de fostul...
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. –...
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
go4it.ro
OpenAI a lansat noul GPT-5. Ce îmbunătățiri sunt aduse?
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital...
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat marele premiu. Ce a decis păgubitul i-a lăsat pe toți fără cuvinte
Fanatik.ro
Au furat un card, au cumpărat un bilet la loto cu el și au câștigat...
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A forțat legea și a rămas cu casa
Fanatik.ro
Cum arată contractul prin care Ion Iliescu a pus mâna pe apartamentul din Primăverii. A...
România devine o mare forță a lumii. Comoara ascunsă care ne va așeza la masa bogaților
Capital.ro
România devine o mare forță a lumii. Comoara ascunsă care ne va așeza la masa bogaților
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ: Gemenii sunt deja iubiți!
Romania TV
Vestea MOMENTULUI! Simona Halep este în culmea fericirii! Vine BARZA. A făcut anunțul despre SARCINĂ:...
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Go4Games
Din vară, la FCSB via modul Carieră din EA SPORTS FC 26
Dezastru pentru Traian Băsescu. Guvernul României l-a refuzat. Decizia luată vineri, 8 august
Capital.ro
Dezastru pentru Traian Băsescu. Guvernul României l-a refuzat. Decizia luată vineri, 8 august
Robert Vișan a murit la 48 de ani. Cutremur în România
evz.ro
Robert Vișan a murit la 48 de ani. Cutremur în România
Nu este o GLUMĂ! Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025
Gandul.ro
Nu este o GLUMĂ! Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane primit de la tatăl ei
as.ro
Cu ce se ocupă Melissa, fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Cadoul de milioane...
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
radioimpuls.ro
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia...
O femeie a căutat numele soțului pe Google. Ce a descoperit i-a distrus familia
Fanatik.ro
O femeie a căutat numele soțului pe Google. Ce a descoperit i-a distrus familia
Câinii de la Cernobîl, adevărați mutanți în libertate. Ce schimbări șocante au suferit animalele din cauza radiațiilor
Fanatik.ro
Câinii de la Cernobîl, adevărați mutanți în libertate. Ce schimbări șocante au suferit animalele din...
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Yellow News
Cât a costat sicriul lui Ion Iliescu? Regina Întunericului, dezvăluiri uimitoare
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Trupele Paraziții și Vama, out de la UNTOLD 2025. Care ar fi motivul pentru care artiștii nu mai urcă ...
Trupele Paraziții și Vama, out de la UNTOLD 2025. Care ar fi motivul pentru care artiștii nu mai urcă pe scenă
Rusia, noi tentative de a destabiliza Republica Moldova! Prima reacție a Oanei Ţoiu, ministrul român ...
Rusia, noi tentative de a destabiliza Republica Moldova! Prima reacție a Oanei Ţoiu, ministrul român de Externe
Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu! Alți politicieni au avut de suferit din ...
Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu! Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
Un oraș din Europa interzice mersul desculț. Care este motivul și ce amenzi primesc cei care o comit
Un oraș din Europa interzice mersul desculț. Care este motivul și ce amenzi primesc cei care o comit
Bombă la Insula Iubirii! Ei formează noul cuplu din acest sezon! Au bifat prima vacanţă împreună, ...
Bombă la Insula Iubirii! Ei formează noul cuplu din acest sezon! Au bifat prima vacanţă împreună, iar CANCAN.RO are dovada
Horoscop 9 august 2025. Zodia care are mare succes în afaceri
Horoscop 9 august 2025. Zodia care are mare succes în afaceri
Vezi toate știrile
×