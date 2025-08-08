Vești proaste pentru românii cu carduri de energie. Schimbare majoră pe final de 2025

Vești proaste! Toți românii cu carduri de energie trebuie să știe! Există o schimbare majoră pe final de 2025! De ce trebuie să țină cont beneficiarii? Vă prezentăm cele mai noi informații! Iată despre ce este vorba!

Românii vulnerabili care beneficiază de carduri de energie vor fi nevoiți să facă un pas suplimentar pentru a accesa sprijinul financiar începând cu a doua jumătate a anului 2025. Guvernul a introdus o schimbare majoră în procedura de acordare a tichetelor electronice pentru plata facturilor la energie, odată cu aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 35 / 2025.

„Platforma ar trebui să fie gata până la jumătatea lunii august pentru ca oamenii să aibă timp să se înscrie în acea platformă”, a declarat Bogdan Ivan pentru România TV.

Persoanele singure și familiile cu venituri reduse pot primi un sprijin financiar de 50 de lei lunar, dar numai la cerere. Asta înseamnă că beneficiarii nu vor mai primi automat cardurile de energie, ci vor fi obligați să se înscrie într-o aplicație specială – EPIDS, dezvoltată de Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS).

Cu atât mai mult, cererile pot fi depuse și prin intermediul primăriilor sau oficiilor poștale. Personalul desemnat va putea ajuta la completarea cererii în aplicația EPIDS pentru persoanele care nu au acces la internet sau nu sunt familiarizate cu tehnologia.

„Sunt eligibili cei care locuiesc singuri într-o gospodărie și au venituri de până la 1.950 lei. Dacă sunt mai multe persoane care locuiesc în aceeași gospodărie și au venituri de până la 1.780 lei, sunt eligibili pentru această schemă, pot să se înscrie în platformă imediat ce va fi terminată, într-un mod foarte simplu, doar cu datele personale, cu adresele de domiciliu și codul unic al clientului, care vine de la fiecare furnizor. Se poate înscrie direct persoana interesată, cineva din familie”, a menționat ministrul Energiei.

Ce se întâmplă după depunerea cererii

După depunerea cererii, sistemul EPIDS va verifica automat eligibilitatea fiecărui solicitant, prin conectarea la bazele de date ale instituțiilor publice, precum ANAF, AJPIS și Ministerul de Finanțe. Datele vor fi comparate și validate în timp real pentru a stabili dacă solicitantul se încadrează în criteriile schemei de sprijin.

„Am creat și posibilitatea ca fiecare primărie să își înscrie toți oamenii din comunitate care ar fi beneficiarii acestei scheme și sunt persoane cu venituri foarte mici. Și, în același timp, oficiile poștale din România, dirigintele de la poștă și angajații Poștei vor putea să-i înscrie pe oameni. Apoi datele lor să fie corelate cu cele de la Ministerul de Finanțe, de la ANAF, de la AJPIS, tocmai pentru a stabili dacă eligibilitatea este clară în luna în care omul solicită acel ajutor. Dacă, de exemplu, e cineva care se înscrie în august pentru luna iulie și se încadrează în schemă și va avea venituri mai mari în octombrie, automat sistemul va filtra persoanele care sunt eligibile și nu va primi în octombrie acei bani pe card”, a explicat Bogdan Ivan.

Veniturile luate în calcul sunt următoarele:

venituri din pensii acordate în sistemul public de pensii;

venituri din pensii acordate în sistemele neintegrate sistemului public de pensii;

venituri din drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii și casele de pensii sectoriale;

venituri din indemnizația socială pentru pensionari;

venituri din activități independente;

venituri din drepturi de proprietate intelectuală;

venituri din salarii și asimilate salariilor;

venituri din cedarea folosinței bunurilor;

venituri din investiții;

venituri din premii și jocuri de noroc;

venituri din alte surse

Odată aprobată cererea, beneficiarul va primi un tichet electronic de energie în format digital, pe adresa de e-mail indicată în cerere. La cerere, acest tichet poate fi emis și în format fizic, fiind trimis prin poștă în termen de cel mult 15 zile.

