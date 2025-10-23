Sarkozy are viață grea la închisoare! Trei deținuți au fost preluați de poliție, după ce i-au lansat amenințări cu moartea

Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din viața sa politică și personală. După ce a fost condamnat la cinci ani de închisoare pentru presupusa finanțare ilegală a campaniei sale electorale cu ajutorul fostului lider libian Moammar Gaddafi, acesta a fost încarcerat la penitenciarul La Santé din Paris. Arestarea sa a degerat mai multe reacții, iar câteva deținuți l-au amenințat pe fostul politician.

Miercuri, autoritățile franceze au transferat trei deținuți din penitenciarul La Santé din Paris, după ce aceștia l-au amenințat pe fostul președinte Nicolas Sarkozy, încarcerat acolo începând de marți. Pe rețelele sociale a apărut un clip video în care Nicolas Sarkozy este insultat și amenințat în momentul sosirii sale la închisoare, unde a început să își ispășească pedeapsa de cinci ani de detenție. Parchetul a demarat o anchetă oficială privind amenințările cu moartea primite.

Fosul președinte francez este supravegheat în permanență

În vârstă de 70 de ani, Nicolas Sarkozy își execută pedeapsa pentru presupusa conspirație de a obține finanțare ilegală pentru campania sa electorală din partea fostului lider libian, Moammar Gaddafi. Fostul președinte este deținut singur într-o celulă și beneficiază de protecția permanentă a doi agenți de securitate aflați într-o celulă alăturată. Avocatul său a declarat că Sarkozy nu primește un tratament preferențial în închisoare. el este primul fost președinte al unui stat membru din UE care ajunge după gratii.

Echipa de avocați a fostului președinte Nicolas Sarkozy a depus o solicitare pentru eliberarea sa anticipată, până la judecarea apelului. Potrivit apărătorilor, cererea urmează să fie analizată în decurs de aproximativ o lună. Aceștia și-au exprimat speranța că fostul lider francez ar putea fi eliberat înainte de sărbătorile de Crăciun.

„Fostul președinte al republicii are dreptul la protecție datorită statutului său. Există în mod evident o amenințare la adresa sa, iar această protecție este menținută pe durata detenției”, a declarat ministrul de Interne, Laurent Nuñez.

