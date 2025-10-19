Dana Marijuana a devenit bunică! Fiica cea mare, Alesia, a adus pe lume un băiețel: “Se adaptează la viața de mămică”

Dana Marijuana a devenit bunică în timp ce se afla după gratii! Da, ați citit bine! Artista care făcea furori în anii 2000 a fost arestată preventiv în decembrie 2024 pentru trafic de droguri de mare risc, iar în iulie 2025, Curtea de Apel Constanța a decis plasarea ei în arest la domiciliu. În tot acest timp, fiica cea mare se pregătea să nască în mare secret, iar CANCAN.RO a aflat și vă povestește totul până în cel mai mic detaliu!

După rău, vine bine, întotdeauna! Acum, Dana Coteanu, pe numele său real, se află în arest la domiciliu. Nu doar că a scăpat de închisoare, ci a devenit și bunică între timp! Sursele CANCAN.RO ne-au povestit totul despre nepotul cântăreței.

Dana Marijuana a devenit bunică în timp ce se afla în închisoare

Alesia, fiica cea mare a artistei, a născut în mare secret un băiețel, chiar în timp ce Dana Marijuana își ispășea pedeapsa în spatele gratiilor! Tânăra a devenit mamă în luna martie, iar bucuria este cu atât mai mare pentru că în luna iulie, Dana Coteanu a fost plasată în arest la domiciliu, iar vizitele sunt tot mai dese. Sursele CANCAN.RO au oferit detalii neștiute din viața lor personală.

„Alesia a născut în luna martie, pe data de 25, un băiețel perfect sănătos. Mama iubitului o ajută cu copilul, pentru că este mai liberă. Bebelușul e bine, este sănătos, iar ea se adaptează la viața de mămică. Pe copil îl duce în vizite la Dana.” ne-au declarat sursele CANCAN.RO

Dana Marijuana locuiește cu fiica cea mică

Tot sursele CANCAN.RO ne-au dezvăluit că artista anilor 2000 locuiește în acest moment cu fiica cea mică. Dana Marijuana nu se plictisește deloc, ba chiar își ocupă timpul cu activiăți și pasiuni. În timpul arestului la domiciliu, vedeta pictează, căci după cum știți, este foarte talentată la desen, dar face și bijuterii, meserie preluată de la părinții ei.

CITEȘTE ȘI: Decizie de ULTIMĂ ORĂ în cazul Danei Marijuana. Se întâmplă după aproape un an de arest preventiv

NU RATA: Ce le-a cerut Dana Marijuana magistraților din spatele gratiilor. A ajuns la capătul puterilor!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.