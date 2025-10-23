Văduva lui Daniel, românul care a murit într-un accident rutier, intră în greva foamei. Femeia nu acceptă sentința primită de șoferița care i-a ucis soțul

Daniel, un român în vârstă de 51 de ani, s-a stins din viață după ce a fost lovit de o mașină pe data de 2 aprilie 2024, în Italia. Bărbatul a stat pe patul de spital timp de 9 luni, iar în decembrie 2024 a murit, după ce a luptat cu toate forțele să supraviețuiască.

În urmă cu doar câteva zile, cea care l-a lovit pe Daniel, o șoferiță în vârstă de 59 de ani, a fost condamnată, iar sentința a fost considerată prea mică de soția lui Daniel, ceea ce a determinat-o să intre în greva foamei.

Văduva lui Daniel, românul care a murit într-un accident rutier, intră în greva foamei

Daniel avea 51 de ani și lucra ca șofer de camion în Italia. Pe data de 2 aprilie 2024, acesta a fost lovit de o șoferiță în vârstă de 59 de ani. Presa italiană a precizat la acea vreme, că bărbatul ori ar fi coborât din camion și se afla pe trotuar în momentul tragediei, ori se afla pe trecerea de pietoni, moment în care șoferița de 59 de ani l-a acroșat.

Bărbatul a ajuns de urgență la spital cu mai multe traumatisme și a stat timp de 9 luni pe mâinile medicilor. Aceștia au făcut tot posibilul să îl țină în viață, dar bărbatul a pierdut lupta cu viața pe data de 16 decembrie 2024.

„Ne-a părăsit în zorii zilei de luni, în timp ce era în brațele noastre, după opt luni și jumătate în care a luptat ca un leu”, spune văduva lui Daniel, Monica, când acesta s-a stins.

Mai mult decât atât, procesul penal privind moartea șoferului de camion s-a încheiat recent, iar Tribunalul din Arrezo a stabilit condamnarea șoferiței de 59 de ani, la un an de închisoare cu suspendare. Aceasta hotărâre a supărat extrem de tare familia lui Daniel, pe care o consideră “rană peste rană”. Soția bărbatului, Monica, profund nemulțumită de această decizie, a anunțat că va intra în greva foamei începând cu data de 27 octombrie, transmite La Nazione.

