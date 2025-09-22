Acasă » Știri » Șofer de camion, găsit mort de soția sa în grădină. Avea doar 46 de ani

Șofer de camion, găsit mort de soția sa în grădină. Avea doar 46 de ani
Daniel, un bărbat în vârstă de 46 de ani, a fost găsit fără suflare în curtea casei sale. Bărbatul culegea roșii din grădină în momentul în care i s-a făcut rău și s-a prăbușit la pământ. Soția sa a fost cea care l-a găsit fără viață.

Daniel Florin Luca s-a stins din viață pe data de 12 septembrie 2025, în timp ce se afla în curtea casei sale. Bărbatul era șofer de tir, avea 46 de ani și tocmai ce sărbătorise 25 de ani de căsnicie alături de soția lui. Bărbatul culegea roșii din grădina casei sale atunci când a fost lovit de infarct.

Soția sa, Ancuța, îngrijorată că bărbatul nu se mai întoarce în casă, a plecat după el. Femeia l-a găsit prăbușit la pământ și a solicitat de urgență ajutor. La fața locului a ajuns un echipaj medical, dar în ciuda eforturilor depuse, nu s-a mai putut face nimic și a fost declarat decesul. Stabilit în Italia de peste 20 de ani, Daniel era un om credincios și extrem de muncitor.

„A dedicat viața familiei și muncii. A lucrat mereu pentru a le asigura un viitor și îmi amintesc momentul în care au cumpărat casa din Borgoregio”, a spus don Patrizio, fost paroh la Torrazza Piemonte și în prezent la Casabianca di Verolengo.

Daniel a lăsat în urmă un gol uriaș în inimile familiei și celor care l-au cunoscut. Doi copii își plâng tatăl, iar o soție îndurerată a rămas doar cu amintirile. Bărbatul a fost înmormântat pe 14 septembrie în biserica parohială din Torrazza Piemonte.

„Daniel și Anna (numele cu care o știu localnicii pe Ancuța, soția lui Daniel – n.r.) au venit aici pe vremea când erau încă logodnici. Îmi amintesc mereu că, atunci când mă întâlnea pe stradă, mă saluta spunând «Lăudat să fie Isus Hristos». Familia lui, de origine română, trăia o profundă tradiție de creștinism catolic. Am văzut crescând dragostea lor și familia lor. Copiii au crescut în oratoriul nostru, au primit aici sacramentele și sunt doi tineri educați și onești, cu principii pe care mulți nu le mai au astăzi”, a mai spus don Patrizio, potrivit Prima Chivasso.

