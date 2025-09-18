Doliu în fotbalul românesc! Florin Marin s-a stins. Boala care îl făcuse să cântărească doar 40 kg

Doliu în fotbalul românesc! Florin Marin s-a stins din viață la 72 de ani. Fostul fotbalist de la Steaua și Rapid suferea de o boală gravă, dar se confrunta și cu alte afecțiuni. În ultimele săptămâni, starea sa de sănătate s-a înrăutățit și a fost internat în stare foarte gravă la Secția de Terapie Intensivă. Înainte de deces, sportivul care, în trecut, era „un munte” de om ajunsese să cântărească doar 40 kg.

Joi, 18 septembrie 2025, Florin Marin s-a stins din viață la 72 de ani. Fostul fotbalist și antrenor ajunsese pe patul de spital, iar medicii transmiseseră că sunt rezervați în ceea ce privește starea sa. Din păcate, corpul i-a cedat. Antrenorul Mihai Iosif a fost cel care a făcut anunțul trist.

„Odihnă veșnică, domn profesor”, a scris Mihai Iosif pe Instagram.

Boala de care a suferit Florin Marin

Florin Marin suferea de mai multe afecțiuni, dar boala care l-a doborât a fost demență în ultimul stadiu. Înainte de a se stinge din viață, fostul jucător de la Steaua ajunsese să cântărească doar 40 de kilograme, la 1,87 metri înălțime, potrivit Fanatik.

În ultima perioadă, starea fostului antrenor s-a agravat din cauza bolii necruțătoare. Astfel, Florin Marin a ajuns la spital, fiind internat la ATI. Încă de la început, medicii au fost rezervați cu privire la șansele de îmbunătățire a condiției fizice, ținând cont și de vârsta înaintată.

Foștii colegi au mers să îl viziteze la spital, însă au fost șocați atunci când l-au văzut pe fostul fotbalist. Florin Marin era complet transformat și i-a recunoscut pe vizitatorii săi abia după ce a intervenit soția lui, Rodica.

Florin Marin a fost o figură importantă în lumea fotbalului. Acesta a debutat la Rapid, dar a devenit campion al României cu Steaua, echipă pentru care a jucat timp de 8 ani. În ceea ce privește cariera de antrenor, sportivul a fost secund la Rapid, Steaua, Universitatea Craiova și naționala României.

Din postura de tehnician principal le-a antrenat pe Farul, Ceahlăul, FC Național, Rocar, Universitatea Craiova, Dinamo, Astra, Petrolul, Jiul Petroșani, Mioveni, Oțelul, Poli Timișoara și FC Voluntari. În urmă cu puțin timp, Federația Română de Fotbal a transmis un mesaj emoționant în memoria lui Florin Marin.

„Federația Română de Fotbal transmite cele mai sincere condoleanțe familiei, prietenilor și tuturor celor care l-au cunoscut pe Florin Marin. Pierderea sa este una uriașă pentru comunitatea fotbalistică din țara noastră. Florin Marin s-a stins în această seară după ce în ultimele două săptămâni fusese internat în stare critică la Secția de Terapie Intensivă. Dumnezeu să-l odihnească!”, a fost o parte din mesajul FRF.

