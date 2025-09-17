Doliu în lumea sportului! Dejan Milovanovic a murit pe terenul de fotbal la 41 de ani

Doliu în lumea sportului! Dejan Milovanovic, fostul căpitan de la Steaua Roșie Belgrad, s-a stins din viață la 41 de ani. Decesul s-a produs chiar pe terenul de fotbal în timpul unui meci al veteranilor. Află, în articol, care a fost cauza morții!

Dejan Milovanovic fost un fotbalist profesionist sârb. El provine dintr-o familie de sportivi, fiind fiul Dorde Milovanovic, membru al Steaua Roșie Belgrad la sfârșitul anilor 1970 și începutul până la mijlocul anilor 1980, și vărul fostului internațional sârb Branislav Ivanovic. A călcat pe urmele tatălui și a debutat pe teren pentru Steaua Roșie Belgrad pe 17 noiembrie 2001, când avea 17 ani. De-a lungul timpului, a semnat cu mai multe cluburi importante, precum Lens din Franța, Panionios în Grecia și Vozdovac în țara natală.

Care a fost cauza morții lui Dejan Milovanovic

Marți, 16 septembrie 2025, Dejan Milovanovic s-a prăbușit pe teren în timpul unui meci de fotbal al echipei sale de veterani de la Belgrad. Fotbalistul se pregătea să execute un corner atunci când a căzut la pământ.

Echipajul medical a intervenit rapid și a constat că sportivul suferise un atac de cord. În primă fază, salvatorii au reușit să îl stabilizeze. Dejan Milovanovic a fost transportat la spital, dar a suferit un al doilea episod cardiac la scurt timp. Medicii nu au mai putut face nimic pentru el și au declarat decesul.

„Dragi reprezentanți ai clubului, cu câteva minute în urmă, în timpul unui meci al veteranilor, Dejan Milovanovic, jucător al echipei noastre, a murit. Din acest motiv, meciul din etapa următoare, care trebuia să se joace pe data de 18 septembrie, va fi amânat”, a transmis echipa din care făcea parte Dejan Milovanovic.

Mesajele de condoleanțe au curs pe rețelele de socializare după aflarea veștii triste. Reprezentanții echipei Lens din Franța au făcut, la rândul lor, o postare prin care și-au exprimat regretul față de moartea fotbalistului.

„Am auzit cu adâncă emoție de pierderea crudă a lui Dejan Milovanovic, la vârsta de 41 de ani. Jucător al nostru între 2008 și 2010, mijlocașul sârb a îmbrăcat tricoul lui Lens de 47 de ori. Clubul trimite cea mai adâncă simpatie pentru familia și prietenii lui”, au transmis cei de la Lens.

Citește și: Doliu în lumea sportului! Schiorul Matteo Franzoso a murit la 25 de ani, în timpul unui antrenament în Chile