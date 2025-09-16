Acasă » Știri » Doliu în lumea sportului! Schiorul Matteo Franzoso a murit la 25 de ani, în timpul unui antrenament în Chile

Doliu în lumea sportului! Schiorul Matteo Franzoso a murit la 25 de ani, în timpul unui antrenament în Chile

De: Andreea Stăncescu 16/09/2025 | 11:30
Doliu în lumea sportului! Schiorul Matteo Franzoso a murit la 25 de ani, în timpul unui antrenament în Chile
Schiorul a murit la 25 de ani / FOTO: Instagram
Lumea schiului alpin este din nou în doliu. Italia a pierdut unul dintre sportivii săi promițători, Matteo Franzoso, care și-a găsit sfârșitul tragic la doar 25 de ani, în urma unui accident produs pe pârtia La Parva din Chile.

Schiorul italian Matteo Franzoso  a încetat din viață luni, după accidentul suferit sâmbătă, în timpul unui antrenament desfășurat în Chile. Anunțul a fost făcut de Federația Italiană de Sporturi de Iarnă (FISI).

„Era internat într-o clinică din Santiago, Chile şi nu a supravieţuit (…) edemului cerebral cauzat de căzătura suferită pe pârtia La Parva, la 50 km de capitala Santiago”, a transmis FISI într-un comunicat.

Matteo Franzoso a murit la doar 25 de ani

La începutul lunii septembrie, un grup format din zece sportivi italieni a ajuns în Chile pentru a se pregăti intens înaintea viitorului sezon competițional, dar și în perspectiva Jocurilor Olimpice de Iarnă din 2026, care vor fi găzduite de Milano și Cortina d’Ampezzo.

Matteo Franzoso s-a făcut remarcat încă din anii de juniorat, clasându-se pe locul 4 la proba de coborâre a Campionatului Mondial de Juniori din 2020, desfășurat la Narvik, Norvegia. A intrat în circuitul profesionist în 2021, adunând până în prezent 17 participări în Cupa Mondială de schi alpin.

Moartea lui a îndurerat întreaga lume a sportului. Fosta campioană olimpică și multiplă campioană mondială Lindsey Vonn a scris pe Instagram un mesaj plin de regret.

„Este incredibil de trist. Acum trei săptămâni, schiam pe aceeaşi pârtie… Odihneşte-te în pace, Matteo”, este mesajul lui Lindsey Vonn.

FOTO: Instagram

Matteo Franzoso a avut 17 prezențe în competițiile de top dintre care 11 în super-G și 6 la coborâre, iar cel mai bun rezultat fiind locul 28 la Cortina d’Ampezzo, în ianuarie 2023. Tot atunci a cucerit și titlul național al Italiei la combinata alpină. Ultima sa apariție pe scena mondială a fost în martie 2023, la Kvitfjell, Norvegia.

În mai puțin de un an, doi membri ai lotului național de schi italian și-au pierdut viața. În octombrie 2024, Matilde Lorenzi, a murit la doar 19 ani, după o cădere la antrenament pe pârtia Grawand G1 din Val Senales.

