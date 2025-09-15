Doliu în mass-media! Unul dintre foștii profesioniști de elită ai TVR-ului a murit la 68 de ani

Doliu în televiziune! Costică Marciuc, unul dintre cei mai respectați editori de montaj ai Televiziunii Române s-a stins din viață la vârsta de 68 de ani. Horia Brenciu a făcut anunțul trist!

Horia Brenciu a împărtășit vestea tristă cu fanii lui și a postat un mesaj emoționant pentru bunul lui prieten pe care l-a cunoscut în anul 1993, Costică Marciuc. Artistul a vorbit despre importanța pe care regretatul a avut-o în cariera lui.

„A murit Costică Marciuc. A fost editor de montaj, unul dintre profesioniștii de elită ai TVR-ului. L-am cunoscut în 1993, când, după filmarea pilotului emisiunii Robingo, proaspăta echipă de la redacția Jocuri si Concursuri, în frunte cu Doru Dumitrescu, s-a instalat în PPV 1, la masa de montaj, locul în care Costică era stăpân. Pentru mine au urmat 5 ani de Robingo, duminică de duminică, ani în care, la fiecare vizită în bârlogul lui Costică, mi se dezvăluiau secretele editării, unul câte unul. Azi, în satul Joița, locul în care se retrăsese de ceva ani era tristețe mare. Omul care era cunoscut de toată lumea i-a părăsit. “Un stop nenorocit”, mi-a spus Ana, fata lui. De la vecina, până la preotul satului, toată lumea avea câte o istorie despre el. Și aveau ce sǎ povestească. În urma lui rămân piese de teatru, filme de televiziune, nenumarate emisiuni pe care le-a montat, generații de editori de imagine pe care i-a invatat frumoasa meserie care l-a definit. A fost premiat de profesionisti, apreciat de colaboratori si mult iubit de familia lui pe care am cunoscut-o cu multi ani in urma. Până la 20 ani văzusem emisiuni la televizor, dar acolo, la masa de montaj a lui Costică s-a produs un miracol. El a dat un “in” și un “out” și a scos o bâlbă. Apoi a pus peste ea un insert, adică un cadru de public. Magia montajului are mai bine de 100 ani, dar eu am descoperit-o undeva, pe un culoar al TVR-ului, într-o seară din 1993. Edita… Costica Marciuc! Și incǎ ceva… De la biserică la cimitir am mers la braț cu Lucia Hossu Longin. Am rămas în urma cortegiului și am realizat ca al nostru Costică ne-a făcut, amândurora, un “montaj” care se compensa de minune. El edita, săptămânal, 2 emisiuni. La una plângea și își încleșta dinții, iar la cealaltă, râdea și făcea mișto. Una era Robingo, prima emisiune concurs cu licență străină din România. Cealaltă era MEMORIALUL DURERII. Costică avea doar 68 ani…. Condoleanțe familiei. Dumnezeu să-l odihnească.”, a transmis Horia Brenciu pe Instagram.

Cine a fost Costică Marciuc

Costică Marciuc a avut o carieră onorabilă de peste patru decenii în domeniul televiziunii. El a fost unul dintre personajele de bază din echipele de producție TVR și a contribuit la realizarea unor emisiuni și filme de televiziune de referință.

Printre cele mai cunoscute producții ale sale se numără emisiunea concurs Robingo, prima de acest tip cu licență străină din România, și Memorialul Durerii, un serial documentar ce avea ca temă rezistența anticomunistă, realizat de Lucia Hossu Longin. În cadrul acestui proitect, Marciuc a colaborat cu echipa pentru a realiza o atmosferă autentică și a venit cu ideea imaginilor cu porți, zăbrele, sârmă ghimpate, care au devenit simboluri ale suferinței din închisorile comuniste.

Costică Marciuc nu s-a făcut remarcat doar prin realizările sale profesionale. El a fost un mentor pentru numeroși editeori de imagine și a fost apreciat pentru răbdarea și dedicarea cu care împărtășea cu aceștia secretele meseriei. Marciuc a fost un om deosebit, iubit de familie și respectat de colegii de breaslă.

