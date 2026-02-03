(P) Cum să asortezi sneakersii la ținutele office casual? 5 combinații elegante și confortabile

Pentru mulți profesioniști, confortul pe parcursul unei zile lungi la birou este la fel de important ca aspectul. Companiile moderne încurajează adesea un cod vestimentar relaxat, care le permite angajaților să combine confortul cu imaginea profesională. Acest nou context stilistic deschide oportunități pentru piese considerate anterior nepotrivite, precum pantofii sport.

Dacă vă doriți să păstrați o alură profesională, dar să vă bucurați de confortul de neegalat al unei perechi de sneakersi, Nike este răspunsul. Vă invităm aşadar să vedeți cum anumite modele de pantofi sport pot deveni baza unor ținute de birou rafinate, dar mai ales confortabile.

Care sunt criteriile esențiale pentru a integra sneakersii Nike în ținuta de birou?

Nu orice model de pantof sport pentru femei sau barbati este potrivit pentru mediul profesional, chiar și într-o companie cu un cod vestimentar relaxat. Pentru a face tranziția de la sport la smart casual, este foarte important să acordați atenție finisajelor și culorilor.

Vă recomandăm să evitați culorile țipătoare, logourile prea mari sau materialele textile subțiri. În schimb, ar trebui să vă orientați către modele realizate din piele netedă, piele întoarsă (suede) de calitate sau piele ecologică premium. Nuanțele neutre precum alb, negru, gri, bleumarin sau bej, sunt cele mai sigure alegeri, deoarece se asortează ușor cu sacourile, pantalonii croiți și cămășile clasice. Un sneaker curat și îngrijit acționează ca o extensie a look-ului dumneavoastră, nu ca un element care iese prea mult în evidență.

5 combinații de sneakersi nike pentru un stil office casual deosebit

1. Nike Air Force 1 ’07

Air Force 1 este un clasic mereu actual, iar versiunea din piele albă sau neagră este o piesă de bază ce nu trebuie să lipsească din nicio garderobă. Croiala sa simplă, cu talpă plată, îl face să semene vizual cu un pantof clasic, dar într-o notă sportivă, fiind ușor de integrat în ținutele tailored.

Doamnele elegante pot asorta un Air Force 1 ‘07 White sau versiunea neagră cu pantaloni culotte din lână fină, de culoare pastelată sau neutră, și o cămașă fluidă, din mătase. Liniile curate ale pantofului echilibrează volumul pantalonului, ceea ce va crea o siluetă sofisticată și modernă.

Domnii stilați pot şi ei să poarte un Air Force 1‘07 din piele neagră sau albă, cu pantaloni din stofă de lână, croiți slim sau tapered, de culoare gri cărbune sau bleumarin, completând look-ul cu o maletă subțire sau un pulover din cașmir.

2. Air Jordan 3

Air Jordan 3, cu silueta sa mai înaltă și structura robustă, nu este neapărat prima alegere pentru un birou formal, dar reprezintă un aliat excelent în medii creative și, mai ales, în sezonul rece. Modelul oferă o protecție sporită piciorului, fiind mai apropiat de o gheată. Dacă mediul dumneavoastră de lucru permite o notă mai relaxată, Air Jordan 3 este o opțiune confortabilă și stilată.

Doamnele pot integra o astfel de pereche în culori neutre precum alb sau negru (cu mici accente de bej sau gri) alături de o ținută oversized, cum ar fi un costum cu croială relaxată sau pantaloni largi din lână și un blazer lung. Profilul său înalt se potrivește perfect cu pantalonii care cad drept peste gleznă, lucru care va crea un look cu atitudine, dar bine pus la punct.

Domnii pot asorta o pereche de Air Jordan 3 în nuanțe închise cu pantaloni chino din bumbac gros sau pantaloni croiți din lână. Puteți adăuga un sacou casual sau un palton scurt. Aceştia adaugă greutate ținutei și asigură un plus de căldură și stabilitate, fiind ideal pentru zilele mai răcoroase.

3. Nike Court Vision Low

Nike Court Vision Low este un sneaker pentru barbati inspirat de stilul tenis, cu un profil jos și linii curate, care îl fac extrem de versatil și simplu de integrat în ținutele considerate mai formale. Doamnele pot asorta modelul Court Vision cu o fustă midi plisată, din mătase sau lână subțire, și o bluză din acelaşi material sau o maletă fină. Simplitatea pantofului nu vă va distrage atenția de la rafinamentul fustei.

Domnii pot purta o pereche de Court Vision Low curaţi, fie albi sau negri, care arată excelent cu pantaloni chino de culoare kaki sau verde închis și un blazer lejer, din bumbac. Pantofii simpli vă oferă un look ordonat și ușor de adaptat.

4. Nike Dunk Low

Dunk Low este un alt model emblematic, iar esența integrării sale în mediul office casual constă în alegerea culorii. Optați pentru versiunile simple, cum ar fi celebrul Panda (alb-negru), sau variantele în culori neutre (maro, negru, alb). Doamnele pot combina un Dunk Low cu o pereche de pantaloni evazați sau cu o croială amplă din lână subțire, un turtleneck negru și un palton lung. Acest contrast de volum și stil oferă ținutei un aer modern și rafinat.

Domnii pot alege şi ei să poarte un Dunk Low în nuanțe discrete care merge bine cu pantaloni tapered din lână, asortați cu o cămașă din denim închis la culoare sau un cardigan din lână merinos.

5. Air Jordan 1 Low

Air Jordan 1 Low are un profil curat și o asociere puternică cu pielea premium, fiind o alegere foarte bună pentru mediile de lucru creative. Doamnele pot purta un Air Jordan 1 Low, de preferat dintr-o piele neagră sau maro, alături de un costum feminin din două piese (sacou și pantaloni wide-leg) dintr-o țesătură ușoară (in, bumbac) sau lână subțire.

Domnii au posibilitatea de a purta un Air Jordan 1 Low într-o culoare neutră, alături de un costum din două piese din bumbac sau o ținută compusă din pantaloni de costum și un sacou casual. Aceşti sneakersi vor conferi costumului o atitudine modernă și relaxată, perfectă pentru confortul profesional.

Alegerea de a integra sneakersii Nike în ținuta de birou arată că vă adaptați la modă zilelor noastre, unde aspectul plăcut și funcționalitatea se întâlnesc. Prin selectarea modelelor simple, în culori neutre și din materiale premium, vă asigurați că pășiți la birou cu încredere, fără a renunța la eleganță în detrimentul confortului.

Dacă vă doriți o imagine elegantă, dar relaxată, care să vă reprezinte perfect, atunci sneakersii sunt cea mai inspirată soluţie. Vă invităm să explorați acum colecția de pe Sneakerit.ro și să alegeți acea pereche de Nike care vă completează perfect stilul office casual.